Mañueco asegura que no van a desaparecer los consultorios

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP Regional ha asegurado que los consultorios médicos "no van a desaparecer"y que se mantiene la cita previa telefónica"para proteger a los pacientes de los rebrotes y garantizar la seguridad frente a los contagios". Fernández Mañueco hizo estas afirmaciones en la reunión de la Junta Provincial del PP de Ávila.

En su discurso, el presidente regional popular también se mostró molesto por las críticas a las reivindicaciones de más UCIS en el Hospital de Ávila y respondió a las críticas asegurando que "el agravio no crea empleo, el lamento no trae inversiones y el victimismo no fortalece los servicios públicos".

PLAN INDUSTRIAL DE ÁVILA y NISSAN

Alfonso Fernández Mañueco también ha aprovechado para mostrar su apoyo al Plan Industrial de Ávila y ha asegurado que se tiene muy claro "lo que hay que hacer". Si se haba de industria en Ávila, no se puede obviar NIssan y el presidente de la Junta ha recordado que su gobierno ha realizado la mayor inversión de los último años con 27 millones de euros y asegura que "sigue muy de cerca el proyecto de Nissan, muy importante para Ávila pero también para todo Castilla y León "

Dentro del plano económico ante la pandemia del COVID19, Mañueco ha defendido el Pacto para la Reconstrucción, en el que reconoce que "hemos tenido que ceder todos" y que cuenta con un fondo de 80 millones de euros a repartir entre ayuntamientos y diputaciones. El presidente nacional, Pablo Casado, que intervino también, de forma telemática, en la reunión de la Junta Provincial también calificó como "un acierto" el acuerdo alcanzado entre todas las fuerzas políticas de Castilla y León.

El presidente regional ha insistido en que su gobierno exigirá un reparto justo de los fondos para las Comunidades Autónomas porque los criterios fijados por el gobierno de Pedro Sánchez perjudican a comunidades como Castilla y León " que son de las que más han sufrido y se ven perjudicadas por su situación de despoblación".

También seguirá reivindicando la gestión del Ingreso Mínimo Vital, como así hacen otras Comunidades Autónomas.