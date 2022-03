Los menores ucranianos del El Tiemblo ya han sido trasladado a Valladolid

Nueve de los once menores ucranianos a los que la invasión de su país por Rusia pilló haciendo deporte de orientación en El Tiemblo ya han sido trasladados a un centro de inmigrantes a Valladolid bajo al tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. A estos menores no se les otorgará el tratamiento de refugiados, sino que se les considera “menores no acompañados”.





Los otros dos menores que estaban acompañados por sus padres, así como la monitora Olena Dotsenko, sí tendrán consideración de refugiados entrando a formar parte de los sistemas de protección internacional.









Hoy en Cope hemos hablado con Tatiana, una vecina de El Tiemblo que también es ucraniana y gracias a la quien estos días, hasta ser derivados a Valladolid pudieron encontrar un alojamiento y una salida a su situación. Tatiana ha contado que en estos momentos se encuentran en Valladolid bien atendidos.

Tatiana contaba así en MediodíaCope como los menores acompañados de los tres monitores llegaban a su casa (ESCUCHAR SONIDO).





En El Tiemblo este grupo de 14 ucranianos han pasado cuatro días bajo la solidaridad de Tatiana y todos los vecinos del municipios que se han volcado. Ahora explica Tatiana que permanecerán en Valladolid “hasta que finalice la guerra”.