Los abulenses gastarán una media de 505 euros estas Navidades

Los abulenses gastarán una media de 505 euros por familia según un estudio realizado por la Unión de Consumidores de Castilla y León. No somos los abulenses los más derrochadores de la comunidad, muy al contrario, nos encontramos en la sexta posición, muy lejos por ejemplo de Valladolid que es la primera de la lista en gasto con una media de 750 euros, como ha contado en Cope Prudencio Prieto, presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León.









¿En qué nos vamos a gastar los abulenses esos 505 euros de media?





El grueso del dinero, unos 175 euros aproximadamente, se nos va a ir en comer y beber estas fiestas, en los tradicionales encuentros y comidas navideñas. Después los abulenses nos gastaremos una media de 85 euros en ocio y diversión, 75 euros los destinaremos a juguetes y 60 a regalos.





Afirma Prudencio Prieto que curiosamente la inflación no se ha notado en este estudio tanto como era de esperar. Los abulenses están ajustando sus gastos porque “son más las ganas de celebrar” después de los duros años anteriores.









Según el presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, un papel fundamental a la hora de moderar el gasto son las mujeres, “las principales responsables de realizar la mayor parte de las compras navideñas” y que destaca Prieto son “auténticas economistas, capaces de hacer unas fiestas bonitas sin tirar la casa por la ventana”.





Y aunque según la Unión de Consumidores los abulenses somos “muy sensatos” con nuestras compras navideñas, no está demás recordar algunos consejos básicos para esta fechas como no ir a comprar sino has hecho antes una lista o pedir siempre el ticket de compra. S¡ tú gasto va a ser por on line, dice Prudencio Prieto que “no nos dejemos llevar por gangas que no existen y compremos siempre en páginas reales y seguras”.