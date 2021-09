El presidente del Por Ávila, José Ramón Budiño, ha reiterado el ofrecimiento de su formación a alcanzar un pacto que de estabilidad al gobierno Regional, subrayando que sobre la mesa pondrán la petición de inversiones para la provincia y apuntando que no pedirán ni cargos, ni puestos.









Dice Budiño que no quieren cargos, ni puestos, si bien no aclara el presidente de la formación amarilla si han pedido o no el cese de puestos de responsabilidad en el Partido Popular.