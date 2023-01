Jefe del GREIM: "Subir a Gredos en estos momentos requiere una técnica depurada y no admite errores”

Esté fin de semana ha sido negro en Gredos. Los cuerpos de rescate de montaña tuvieron que realizar hasta nueve rescates, no todos con final feliz. Entre ellos hubo que lamentar la muerte de un montañero portugués de 43 años que se precipitaba a una altura de 100 metros por el Pico Almanzor.





Y es que a la montaña siempre hay que tenerla mucho respecto y más en unas condiciones meteorológicas como la estamos teniendo esta semana. El sargento primero y jefe del GREIM de El Barco de Ávila, Rubén Mata, nos ha contado en Cope que están viendo en Gredos “una situación atípica que hace años no se veía” con unas bajas temperaturas que este fin de semana han dejado mínimas de 18 grados bajo cero. Todo ello ha propiciado que “el manto nivoso se haya convertido una placa dura de hielo”. En estos momentos subir a Gredos no es una opción para excursionistas aficionados con poca o ninguna experiencia, según el jefe el GREIM “requiere una técnica depurada y no admite errores”. Un resbalón nos puede llevar a desenlaces como el vivido este fin de semana, en el que además hombre fallecido era un montañero experimentado.





En todo caso el sargento Mata, ha subrayado que si nos adentramos en Gredos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que “nunca debemos ir solos”.









Hay que planificar muy bien la actividad, los itinerarios que vamos a seguir y los horarios. Insiste el jefe del GREIM en que “para hacer una actividad de montaña hay que madrugar, aprovechar las horas de luz, que ahora son pocas en esta época del año, y haber terminado a las tres de la tarde”. Por supuesto es imprescindible “llevar material adecuado” y no debe faltar “un silbato” para usar en caso de de emergencia.









En caso de accidente lo primero es llamar al 062 o al 112, y dar toda la información posible sobre la situación para facilitar el trabajo del equipo de rescate.





En todo caso el sargento Mata recomienda a los excursionistas sin experiencia esperar hasta que suban las temperaturas para subir al Circo de Gredos. Otro buen consejo que nos da el jefe del GREIM es el de contratar los servicios de un guía profesional titulado que siempre adaptará la visita a nuestra capacidad física y técnica.