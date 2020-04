El infatigable trabajo de las asociaciones

Imprescindible en esta crisis del coronavirus el trabajo incansable del tejido asociativo de Ávila.

Pronisa.

En Pronisa continúan atendiendo de forma infatigable a los 94 residentes del Centro Sancti Spiritu, adaptando la forma de funcionamiento de la residencia al procotoco contra el coronavirus. Jaime Rodríguez, administrador de Pronisa, ha insistido en Cope Ávila en la necesidad de que “se realicen los test a todos los residentes y el personal que les atiende” para poder controlar mejor la situación.

Pronisa continúa además prestando sus servicios en toda la zona de Alberche- Pinares con un total de 44 asistentes.

Cruz Roja.

Encomiable también la labor de Cruz Roja Ávila, que como ha explicado a Cope su coordinadora, Sara González, siguen “trabajando duro en una situación extrema” a través del “proyecto Responde”, con el que dan cobertura a las necesidades básicas de alimentación y medicamentos de las personas más dependientes y necesitadas. También a través de este servicio hacen un seguimiento permanente a los mayores de nuestra provincia que se encuentran solos.

Una tarea que es posible gracias a las 10 asambleas comarcales que Cruz Roja tiene en la provincia de Ávila y a los casi 70 voluntarios de la organización.

AECC Ávila

También imparable está siendo la labor de la Asociación Española contra el Cáncer de Ávila, que continúa prestando los mismos servicios que antes de la crisis, pero de forma no presencial y a través de las nuevas tecnologías, como nos ha explicado en Cope su presidente, Ignacio Paradinas.

La AECC recuperará además el servicio de voluntariado que se realizaba en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, ahora de forma telefónica.

Paradinas ha explicado que se trata de un colectivo especialmente vulnerable al Covid-19, debido a que los trabamientos para luchar contra el cáncer debilitan el sistema inmunológico, por ello además de seguir las recomendaciones del resto de la sociedad, tienen que añadir otras pautas que, aún obvias, son imprescindibles, como no compartir comidas, no fumar o no beber alcohol.

Aspaym.

Las personas con discapacidad o movilidad reducida son uno de los colectivos que están recibiendo la ayuda de cientos de voluntarios, quienes les acercan a casa medicinas o la compra.

En la provincia Ávila, Ángel de Propios, presidente de la Asociación de Lesionados Medulares de España, ha explicado que ninguno de sus usuarios ha necesitado estas iniciativas porque todos tienen familiares que les ayudan, aunque reconoce que ha sido un servicio muy utilizado en Madrid y en otras provincias de Castilla y León.

Entre los fallecidos por Covid-19 que menciona Ángel, se encuentra el presidente de Aspaym Albacete, José Antonio Córdoba y 3 de los internos en la Residencia de Grandes Lesionados Medulares de Madrid.

En las residencias de Valladolid y Granada no se han registrado casos de coronavirus, y tampoco hay casos entre los usuarios de Ávila.

Autismo Ávila.

La Asociación de Autismo Ávila pide “respeto y comprensión social” para las personas con TEA (Trastorno Espectro Autista) que pasean por la calle y no tener que recurrir al distintivo del “brazalete azul”.

Desde la Asociación recuerdan que la ley permite a los autistas salir a calle como efecto terapéutico y piden a la población que no les abucheen desde las ventanas y balcones.

El objetivo es poder salir a la calle sin distintivos cómo el brazalete azul utilizado en algunas provincias. Lo ha contado Elena Guisandez, gerente de Autismo Ávila en COPE, quien ha explicado que afortunadamente en Ávila ninguna de las 75 familias de la asociación han sufrido estos abucheos.

Elena Guisandez ha recordado que este viernes es el Día Mundial del Autismo y ha explicado que tienen en marcha una campaña en Redes Sociales denominada “puedo aprender y trabajar”.

Además han pedido decorar las ventanas y balcones de azul este martes 3 de marzo cómo detalle de solidaridad con las personas con TEA.

Puedes escuchar aqui las entrevistas completas