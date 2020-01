Industrializar antes de pedir una re-industrialización

La Mesa del Dialogo Social abulense irá a Valladlid, el próximo jueves 30, con una voz unánime y reclamando más ayudas para el tejido industrial de Ávila.

La Mesa de Diálogo Social Provincial presentará en la reunión que mantendrán el próximo 30 de enero en Valladolid propuestas concretas y unánimes encaminadas a la industrialización de Ávila.

Lo hará, además, con una sola voz y propuestas consensuadas, tal como ha destacado hoy el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, al término de la reunión que ha tenido lugar en el Consistorio abulense y en la que han participado también la teniente de alcalde de Empleo, Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento, Sonsoles Prieto; el presidente y el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Carlos García y Pedro Cabrero, respectivamente, así como el presidente y el secretario general de Confae, Juan Saborido y Avelino Fernández, respectivamente; y los máximos responsables en la provincia de UGT y CCOO, Javier García y Óscar García Barroso, respectivamente.

Sánchez Cabrera ha señalado que el Plan Territorial de Fomento que desarrollará la Junta de Castilla y León llevará propuestas encaminadas a la industria, para mejorar las posibilidades y oportunidades para el futuro de los abulenses.

“Ávila y su provincia necesitan no una reindustrialización, sino una industrialización, porque no la tiene y, por lo tanto, no tiene las mismas oportunidades que el resto de provincias en Castilla y León”, ha señalado el alcalde de Ávila, quien ha mostrado la receptividad de la Mesa de Diálogo Social Provincial a las propuestas que se realicen desde la Administración regional.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha asegurado que ·Ávila NO necesita un plan de re-industrialización, que directamente lo que necesitamos es, primero un plan de industrialización”. (Audio).

El presidente de la Diputación Provincial, Carlos García, adelantaba el sentido de las propuestas que trasladarán a la Junta la semana que viene.( Audio), ha pedido propuestas concretas, “que sumen, que hablen de progreso, que hablen de futuro y, por lo tanto, que hablen de reivindicación en servicios que entendemos básicos” para la provincia.

La reunión de Valladolid tiene el objetivo de comenzar a diseñar el Plan Territorial de Fomento para Ávila que desarrollará la Junta de Castilla y León, a través de las Consejerías de Industria y Hacienda y con las propuestas de las instituciones abulenses, los sindicatos y la patronal.