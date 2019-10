El IBI subirá un 8.6% a partir de enero de 2020

Finalmente los abulenses tendrán que pagar un 8.6% más de IBI a partir de enero de 2020. Con este incremento Por Ávila pretende recaudar 1,5 millones de euros para las arcas municipales. Se trata según el portavoz del Equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, “de la menor subida” que se podían permitir y teniendo en cuenta la opinión de los abulenses. Por Ávila se compromete a no subir ya más este impuesto en lo que queda de legislatura.

La subida del IBI, así como el resto de ordenanzas fiscales, salieron adelante en la comisión extraordinaria de Hacienda celebrada este miércoles con el voto a favor de Por Ávila y Ciudadanos y en contra de PP y PSOE

Precisamente este lunes el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, afirmaba en Cope que incluso estaba reconsiderando la posibilidad de no subir este impuesto, insistiendo que no iba a hacer nada que no quisieran los abulenses.

Esta subida del IBI supondrá, según la teniente de alcalde responsable de Hacienda, 2,5 euros mensuales para una vivienda media. Ángela García ha recordado que se mantiene el plan personalizado de pago, que se podrá fraccionar hasta en nueve meses en cantidades superiores de 150 euros.

El IBI tendrá además una bonificación del 5% para familias numerosas, familias monoparentales víctimas de violencia de género y parados de larga duración.