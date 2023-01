El Hogar Santa Teresa mucho más que un techo y un plato caliente de comida

Estamos viviendo una de las semanas más frías del invierno, con temperaturas bajo cero que no dejan indiferentes a nadie. Bajo el refugio y el calor de nuestro hogar, esta ola de frío no parece tan dura, pero no todo el mundo tiene la suerte de tener un techo donde cobijarse. Para estas personas siempre está abierto el Hogar de Santa Teresa de Cáritas Diocesana de Ávila, antes conocido como Albergue de Transeúntes.





Su responsable, Juan Antonio Avilés, ha contado en Cope Ávila que estos días están notando más demanda, si bien, el volumen de personas que acuden al Hogar de Santa Teresa “no es mucho mayor” porque desde la regional de personas sin hogar de Cáritas regional ya se apostó hace tiempo “por procesos largos de reinserción”.









Explica Avilés que sólo en 2022 pasaron por el centro 376 personas, un centenar más de las que se atendieron en 2021. Sobre todo se notó, dice el responsable, en el comedor social como consecuencia de la crisis.





En lo poco que llevamos de 2023 ya han pasado por el Hogar Santa Teresa más de 60 personas solicitando alojamiento, pero también alimentación. Actualmente en el comedor se atiende a una media de 20 personas diarias, a las que hay que sumar las comidas que se preparan para llevar a algunas familias.





Destaca Juan Antonio Avilés que el Hogar de Santa Teresa de Cáritas, no hay ningún perfil de personas atendidas, allí se presta atención desde el primer momento “a todo aquel que lo necesite”.









Pero el Hogar de Santa Teresa va mucho más allá de ofrecer un techo y un plato de comida caliente, ofrece a las personas de larga estancia que pasan por allí una posibilidad de recuperar su vida y reinsertarse socialmente.









En 2022 pasaron por el Centro de Atención Integral 65 personas (61 hombres y 4 mujeres), todos ellos personas de larga estancias en el Hogar de Santa Teresa a los que desde el antiguo Hogar del Transeúnte ayudaron a “levantarse de su situación”.