La Guardia Civil investiga una promotora por irregularidades urbanísticas en Arenas de San Pedro

El Equipo de SEPRONA (Servicio de Protección a la Naturaleza) de esta Comandancia tuvo conocimiento de posibles irregularidades urbanísticas en una localidad del Valle del Tiétar.

La Guardia Civil inició investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, procediendo inicialmente a realizar la preceptiva Inspección Ocular del lugar en cuestión y su consecuente apertura de diligencias.

Se pudo constatar que la Promotora había ejecutado varias construcciones sin licencia y sin cumplir con los retranqueos a parcelas colindantes en suelo Rústico Común, suelo No Urbanizable de Régimen Normal o Zona de Regulación Básica, no pudiendo ser legalizables, y no siendo permitido su uso residencial.

Por ello, el día 24 de agosto 2020, efectivos del SEPRONA de Ávila, con motivo de la explotación de la Operación Cayetana, procedieron a investigar a la promotora de las construcciones, por dos supuestos delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo y otro de falsedad documental, siendo ésta una de las misiones fundamentales de esta Especialidad del Cuerpo, que consiste en velar por la Ordenación del Territorio y Urbanismo en todo el territorio nacional.

Del hecho se instruyeron diligencias policiales que han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Arenas San Pedro (Ávila) y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.

Durante la citada Operación, ha colaborado tanto del Excmo. Ayuntamiento de la localidad donde han ocurrido los supuestos delitos, como la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León