¿Están cumpliéndose los plazos de las escaleras mecánicas de Ávila?

Por Ávila no llegará a las elecciones de 28 de mayo con su proyecto estrella de esta legislatura inaugurado. Si todo va según lo previsto y no hay retrasos, las escaleras mecánicas estarían concluidas a principios de junio de este año. Ya a comienzos de octubre del año pasaso el portavoz del Equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, dijo que era “cuestión de días” que las obras empezarán, pero el acta de replanteo no se firmó hasta el pasado 3 diciembre.





Este jueves los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Ávila, Josué Aldudo y José Antonio Herráez, han solicitado al alcalde la resolución del contrato de ejecución de estas obras asegurando que a empresa adjudicataria “ha incumplido en más de un mes los plazos previstos para el inicio de los trabajos”. Los concejales piden que Por Ávila “adopte las medidas pertinentes para la tramitación administrativa de una nueva licitación y adjudicación de estas obras”.





Apunta los concejales no adscritos que el contrato se formalizó el 4 de noviembre de 2022 y la UTE adjudicataria “no ha respetado los plazos previstos para el inicio de las obras”.





Las obras fueron adjudicadas en la Junta de Gobierno Local del 13 de octubre de 2022 por importe cercano a los 1,5 millones de euros.





RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO





El portavoz del Equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, ha explicado que los plazos comienzan a contar el 3 de diciembre (con la firma del acta de replanteo).

José Ramón Budiño ha asegurado que “los plazos de la obra están cumpliéndose en tiempo y forma” y ha explicado que porque no se vea un “desarrollo material” de la obra no significa que no haya comenzado..



Budiño ha asegurado que “de manera inminente” los obreros comenzarán a trabajar en la cuesta antigua