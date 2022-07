No entienden "la incapacidad" de XAvila para gestionar las ayudas de Filomena

No convencen al Partido Popular las explicaciones del Equipo de Gobierno sobre los sucedido con las ayudas de Filomena, insiste su portavoz, Sonsoles Sánchez-Reyes, que no costa que el Consistorio concurriera a la convocatoria y lamenta el “compendio de excusas” que ahora han presentado como alegaciones al Ministerio de Política Territorial para intentar subsanar la situación.





Los populares piden tanto a la Subdelegación del Gobierno, como al Ministerio que que “articulen la manera de que la ayuda llegue también a la capital”, “teniendo en consideración a los abulenses y no a su alcalde”.





No entiende la popular como es posible que el Ayuntamiento de Ávila no haya sido capaz de gestionar esta subvención, cuando 13 ayuntamientos pequeños de la provincia de Ávila no han tenido ningún problema para ello.









Precisamente desde Cope Ávila nos hemos puesto en contacto con varios de estos pequeños municipios que han explicado lossencillo del proceso y todas las facilidades dadas por la Subdelegación del Gobierno para realizarlo.





Los alcaldes de varios de estos pueblos han explicado en COPE que era “muy fácil” presentar las solicitudes de ayuda por Filomena:

El secretario tenia que realizar una memoria con los daños causados por la nieve, fotos de los deterioros y un presupuesto para la reparación.

En caso de dudas, podían llamar a la persona encargada en Subdelegación del Gobierno y una vez recopilado todos los datos se entregaba por Internet.

El Ayuntamiento de Santo Domingo de las Posadas de 72 habitantes y su alcaldesa es Mª Teresa Resina.

Por ejemplo en Bularros, de 65 vecinos, pidieron reparar un tejado hundido en el anejo de Muñoz-Hierro y un clorador que se congeló.

Eusebio Hernández es el alcalde de Bularros.





Y en San Martín de la Vega del Alberche, de 170 habitantes, su alcalde Oscar Muñoz, pone “un 10 a la Subdelegación” cree que los alcaldes que NO lo han presentado la solicitud ha sido por “dejadez”.





Eso si, todos los alcaldes han coincidido en una cosa, que una vez concedidas las ayudas, el dinero llegue pronto a los pueblos.









La portavoz popular estima que el Ayuntamiento hubiera recibido al menos 1,2 millones de euros por los daños de Filomena, es decir, un 50% de lo cuantificado. Esta cifra, según Sánchez-Reyes, estaría muy cercana a los 1,5 millones de euros que Por Ávila está recaudando con la subida del IBI.