Detenido por maltrato animal a dos caballos, uno fue encontrado muerto

La Guardia Civil el pasado 22 de enero, investigó a un hombre, como presunto autor de un Delito de Maltrato Animal por omisión.

La actuación de la Guardia Civil se inició cuando el SEPRONA halla el cadáver de un caballo así como de otro en aparente estado de abandono, en una finca ubicada en Candeleda.

Se inician investigaciones policiales localizando al titular de los caballos constatándose que el citado animal podría llevar muerto alrededor de unos veinticinco días y no le había enterrado ni recogido por una empresa habilitada, haciendo factible la proliferación de epidemias o enfermedades en la zona.

Además, se pudo comprobar, que a los animales no les proporcionaba ningún tipo de cuidados, que los utilizaba para la eliminación de la mala hierba y zarzales de la finca y no les daba ningún tipo de alimento ni agua suficiente. Las condiciones de salubridad no eran las adecuadas y tampoco disponían de un cobijo donde poder guarecerse en caso de malas condiciones meteorológicas.

Los caballos no se encontraban al día en materia de titularidad del chip electrónico obligatorio, vacunaciones, desparasitaciones ni en su inscripción en el sistema de identificación y registro de équidos de Castilla y León.

Por los hechos anteriormente reseñados, se instruyeron las correspondientes diligencias que junto al investigado, fueron puestos a disposición judicial.

Los servicios veterinarios competentes ya se han hecho cargo tanto de animal vivo como del cuerpo del fallecido.

Esta actuación ha sido desarrollada por la Patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de Casavieja.