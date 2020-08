Confusión entre los hosteleros ante las nuevas medidas sanitarias

La Federación de Hostelería de CONFAE ha criticado la confusión acerca de las medidas sanitarias que afectan al sector hostelero.

Según el presidente de la Federación de Hostelería de CONFAE, Víctor Gómez, se esta demonizando el sector y dice que lo están perjudicando y hundiendo. Según Víctor Gómez los hosteleros están cumpliendo todas las medidas sanitarias que se les exige. Además el presidente de la federación de hostelería en Ávila ha pedido que se aclare la normativa y no dependa de la interpretación de la autoridad

Además ha criticado el nuevo horario de cierre. Víctor Gómez no entiende por qué a partir de las 12.00 de la noche los hosteleros no pueden aceptar clientes cuando el cierre obligatorio no es hasta la 1 de la mañana.

Además el presidente de la Federación de Hostelería se ha manifestado acerca de los micro-conciertos que puso en marcha el Ayuntamiento durante el mes de julio y la primera quincena de agosto. Víctor Gómez ha valorado este tipo de eventos pero ha criticado que se le podría sacar más rentabilidad.