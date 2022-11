Confían en reducir las listas de espera en traumatología antes de final de año con los médicos de Valladolid

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila confía en reducir las listas de consultas de traumatología en más de 200 personas Y la lista de espera quirúrgica de esta especialidad en otras 28 en lo que queda de año. Esto será posible, según ha explicado la gerente de Asistencia Sanitaria, Isabel Martiño, gracias a los 6 traumatólogos que vendrán de Valladolid a partir del 30 de noviembre, pasando consulta tres tardes a la semana.

Según Martiño esta “gestión compartida” con el Clínico de Valladolid dará a Ávila más formación y una mayor cartera de servicios en la especialidad de traumatología.





No obstante esta alternativa no soluciona el problema de falta de traumatólogos que tiene el Complejo Asistencial de Ávila. Isabel Martiño ha explicado que su plantilla completa debería ser de 13 especialistas, una cifra ya de por sí “inferior a la de otras áreas de salud de la comunidad similares a Ávila”. En estos momentos sólo hay siete traumas en Ávila, uno de ellos a media jornada y otro que no realizada urgencias. Martiño confía que en la segunda vuelta de la Oposición Pública de Empleo, puedan cubrirse más vacantes, si bien en la primera vuelta, tan sólo un traumátologo pidió como destino Ávila y está pendiente de irse. En estos momentos se están dando fecha de consultas para el año 2024, si bien desde la Sanidad, apuntan que los casos “graves” se ven un un máximo de 15 días.





Este asunto se ha abordado hoy en el marco del Consejo de Salud, donde además de la situación de los profesionales sanitarios se ha abordado la evolución de las inversiones en la provincia. El delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, ha explicado que “una incidencia con la empresa adjudicataria” de las obras del Centro de Salud de Madrigal de Las Altas Torres ha propiciado que los trabajos tengan que volver a sacarse a licitación.





Avanzan a buen ritmo las obras en los centros de salud de Cebreros y Arévalo; se ha licitado la redacción del proyecto del centro de salud de Sotillo de La Adrada y se está trabajando en el anteproyecto del centro de salud de Ávila Estación, que contará con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros y donde se realizará “una rehabilitación integral” que afectará también a las urgencias.