El centro logístico de Nissan Ávila estará en funcionamiento a mediados de este año

Nissan Ávila confía en tener en marcha el almacén logístico a mediados de 2022. En un comunicado enviado por la multinacional reconocen que aunque este almacen, ubicado en el enclave Cylos, tendrá unas dimensiones más pequeñas de los previsto, “este cambio no supone una rebaja de los objetivos de industrialización de la planta”. Explican desde Nissan que se trabajará con el sistema Just in time, “una metodología aplicada en los procesos logísticos con el objetivo de contar únicamente con la cantidad necesaria de producto, en el momento y lugar justo, consiguiendo así la mayor eficiencia posible en toda la cadena de suministro”. Esta almacén logístico tendrá finalmente una superficie de 21.000 metros cuadrados y una inversión de 10,5 millones de euros. Las obras comenzaron en noviembre y tienen un plazo de ejecución de seis meses.





Por otro lado la multinacional ha informado que en marzo se iniciarán la primeras pruebas de las cinco presas instaladas en la nave de estampación que ya está en su fase final. Esta nave de estampación contará finalmente con 23,000 metros cuadrados, 12.000 más de los inicialmente previstos, lo que permitirá más prensas en el futuro de ser necesarias.





En estos momentos la planta cuenta con 300 empleados trabajando, y confían llegar al pleno empleo en 2023, según lo previsto en el plan industrial firmado en 2017.