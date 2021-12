Caen casi un 30% las reservas de comidas de Navidad entre las empresa grandes en Ávila

Las reservas de comidas y cenas de Navidad de las empresas grandes han caído en torno a un 20 o 30% según ha explicado a Cope Ávila el presidente de la Federación de Hostelería de CEOE Ávila, Fernando Alfayate. “La responsabilidad, bien de las empresa, bien individual”, están llevando, según Alfayate, “a reservas de grupos más pequeños”.









Apunta el presidente de la Federación de Hostelería que entre los clientes se está observando “más cautela y precaución” ante la evolución de pandemia en Ávila durante las últimas semanas.









En todo caso, y siempre llamando a la responsabilidad, Fernando Alfayate recuerda que aunque seguimos en pandemia los datos de hospitalización en Ávila “son similares” a lo que teníamos antes de la crisis sanitaria.









Apunta Alfalyate que la hostelería es “la punta de lanza de toda la economía de estas fechas”, insistiendo en que la suspensión de cenas afecta a los distribuidores de “carne, pescado, bebidas, pan...”, pero también a otros sectores como peluquerías, textil, o perfumerías, ya que si “tú no vas de cena de empresa no acudes a la peluquería, ni te compras un vestido o perfume”.