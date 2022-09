Cada familia abulense gastará una media de 400 euros por niño en la vuelta al cole

En el mes de septiembre es una estampa habitual la de las largas colas a las puertas de las librerías. Cada familia abulense se gastará una media de 400 euros entre libros de texto y material escolar para la vuelta al cole, es una estimación que ha contado a Cope Ávila, Gemma Orgaz de la librería Letras.





Este año la subida de precios generalizada también se está notando en los libros de texto que, dependiendo de la editorial, se han encarecido entre un 8 y un 20% más.





También la aplicación de la nueva ley educativa, la LOMLOE, se esta notando a la hora preparar esta vuelta al cole. La demanda de libros está siendo mayor que otros años al tratarse en lo cursos impares de libros totalmente nuevos que no pueden ser heredados y ni conseguirse en los bancos de libros de los colegios. A esta mayor demanda se suman también retrasos, algunos de estos libros no estarán publicados hasta el 30 de este mes de septiembre y por tanto los alumnos no los tendrán disponibles hasta octubre.









En definitiva organizar y preparar la vuelta a las aulas en septiembre puede ser todo un quebradero de cabeza para los progenitores por lo que la librera Gemma Orgaz, recomienda dejar trabajo hecho ya en junio y encargar nada más terminar el curso los libros para el año que viene. De esta forma podrán recogerse en cualquier momento del verano y no ahorraremos colas y agobios de última hora.





DATOS VUELTA AL COLE





23.125 niños comenzarán el curso escolar 2022-23 en los 139 centros educativos de la provincia de Ávila. Esta es al menos la previsión de la Junta de Castilla y León. Se trata de una cifra muy similar a la del año anterior según ha explicado el director provincial de Educación de Ávila, Santiago Rodríguez.

Para este curso escolar la provincia abulense cuenta con 2.441 profesionales entre profesores, técnicos superiores de educación infantil y otros puestos.





Entre las novedades de este año está la implantación de la nueva ley educativa, la LOMLOE, en los cursos impares. Además en Castilla y León se ofrece por primera vez educación gratuita en el tramo de edad de dos a tres años. A esta oferta se han adherido 44 centros abulenses y de ella se beneficiarán 645 alumnos. Otra de las novedades es la disminución de ratios en los primeros cursos de las enseñanzas de régimen general.









Este curso con un nuevo centro integrado de Formación Profesional en Arenas de San Pedro y serán tres los centros que se ha visto obligados a cerrar por no llegar a un mínimo de tres alumnos en las localidades de La Adehuela, El Boyoho y El Hornillo.





Por otro lado en la provincia de Ávila se pondrán en marcha 108 rutas escolares. Habrá comedores escolares en 30 centros educativos y 775 alumnos han solicitado los programas complementarios de “Madrugadores” y “Tardes en el Cole”. Un último dato, para este curso se han registrado 9.523 solicitudes para el programa “Releo Plus” de gratuidad en los libros de texto.