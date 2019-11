Budiño asegura que no admintirá pulsos ni presiones de los sindicatos

Los representantes de los sindicatos del Ayuntamiento de Ávila, Comisiones Obreras, CSIF y SPPMCyL han anunciado que van a intensificar sus acciones reivindicativas, con presencia en los Plenos de noviembre y diciembre y concentraciones los viernes del mes de diciembre.

Los sindicatos lamentan la “vulneración del derecho a la negociación colectiva”, con la imposición de un sistema de productividad para servicios concretos”, en los que dicen se “ha obviado la negociación con los representantes de los trabajadores”.

No entienden tampoco los sindicatos por qué no hay un pronunciamiento expreso sobre la RPT en próximo pleno municipal

Finalmente denuncian también “el incumplimiento del Acuerdo Sindical en cuánto a Ayudas Sociales” que según los sindicatos están “pendientes desde el 2018”.

Unas declaraciones que respeta, pero no comparte el portavoz del Equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, que no las considera “justas”. Budiño asegura que hace tres semanas mantuvo una reunión para intentar estudiar actuaciones “conjuntas”. El portavoz de Por Ávila, ya ha anunciado que no admitirán “pulsos, ni presiones”.