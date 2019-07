Ávila en situación de emergencia por la sequía

Ya es oficial y la ciudad de Ávila se encuentra en situación de emergencia debido a la falta de agua. Así lo ha aprobado hoy por unanimidad de todos los grupos políticos la Junta de Gobierno Local. Esta decisión no implica ninguna nueva medida, ya que éstas se irán tomando semana a semana en función de las necesidades. Lo que sí implicará será la agilización de los trámites y acciones que sean necesarios, como ha explicado el portavoz del Equipo de Gobierno, José Ramón Budiño.

A fecha de hoy, los embalses que abastecen a la ciudad se encuentran al 44,3% de su capacidad, frente al 91,7% que había el año pasado en estas fechas. Budiño ha explicado que del total de 3,5 millones de metros cúbicos disponible, tan solo pueden aprovecharse 1,9 millones. El resto, el agua más próximo al fondo de los embalses, no tiene suficiente calidad.

Precisamente esta situación de sequía ha llevado a la decisión de suspender cualquier evento hípico en las pistas de la ciudad que necesite recursos hídricos.

Por otro lado la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Musical Sports S.L. La organización del próximo Mercado Medieval, por una importe de 131.000 euros para los próximos dos años. Ahora esta empresa tiene un plazo de diez días para presentar la documentación requerida en el pliego de condiciones. El portavoz de Por Ávila asegura que no tienen constancia de que la otra empresa en liza vaya a presentar recurso, asegurando que ahora el nuevo Equipo de Gobierno tiene “la obligación de que esta situación no vuelva a suceder en el futuro”.

Cope Ávila se ha puesto en contacto con ambas empresas, que todavía no tenían notificación oficial, si bien la no adjudicataria, La Fragua de Vulcano, ya anunció en Cope el pasado lunes su intención de presentar recurso de no resultar ganadora.