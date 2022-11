Ávila acoge el Encuentro Nacional de Pastoral Universitaria

El seminario de Ávila acoge esta semana, del 16 al 18 de noviembre, el encuentro de Pastoral Universitaria que convoca anualmente la Subcomisión Episcopal para las Universidades y la Cultura. «Un nuevo tiempo para la Pastoral Universitaria» es el tema que se abordará durante estos tres días.





Estas jornadas servirán, además, para que los participantes puedan lucrar la Indulgencia Plenaria en este Año Jubilar Teresiano que estamos celebrando. De esta manera, el jueves 17 se realizará a las 12 horas una peregrinación hasta la Basílica Casa natal de Santa Teresa, para celebrar allí la Misa Jubilar.





Asimismo, se mantendrán dos encuentros para conocer el funcionamiento de la Pastoral Universitaria de nuestra diócesis de Ávila, tanto el miércoles 16 por la noche, como el jueves 17 por la tarde (cuando se presentará a los asistentes la Pastoral Universitaria de la UCAV)





“Nuestra pastoral universitaria hoy: estado de la cuestión, desafíos y buenas prácticas”

Las jornadas comienzan el miércoles 16 de noviembre con el saludo del presidente de la Subcomisión, Mons. Juan Antonio Martínez Camino (obispo auxiliar de Madrid). «Cultivar la fe y la llamada a la conversión en este tiempo» es el tema de la primera ponencia, a cargo de Mons. Francisco Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada y miembro de esta Subcomisión. También se ha programado un tiempo para mantener un encuentro con la pastoral universitaria de la diócesis abulense.





El jueves 17 de noviembre continúan los trabajos con una ponencia de la profesora de Teología y Ética en el Baptist Theological Seminary de Richmond y Duke University Divinity School de Durham (EE.UU.), Elizabeth Newman, con el título, «A Treasure Hidden in a Field: Discovering Abundance in a Diminishing World». Este mismo día tendrá lugar una presentación de la Pastoral Universitaria de Universidad Católica de Ávila (UCAV) y un foro abierto con los participantes





en este encuentro para valorar con sus experiencias el estado de la pastoral universitaria hoy.

El tercer día del encuentro, el viernes 18 de noviembre, la profesora de Teología Moral y Ética de la Salud en el Neiswanger Institute for Bioethics and Health Care Leadership at Loyola University Chicago y miembro de la Academia Pontificia para la Vida, Mary Therese Lysaught, impartirá una ponencia sobre «War or Peace? Toward a Better Kind of (Bio) Politics». En la última ponencia programada en este encuentro, Darwin Castillo presentará el proyecto educativo que coordina para jóvenes universitarios nicaragüenses en el exilio.