Alcer Ávila reclama más ambulancias para el transporte sanitario no urgente individual

Alcer Ávila, la Asociación para la lucha contra enfermedades renarias de Ávila, ha lamentado que el consejero de Sanidad, no se haya reunido con las asociaciones de pacientes a la hora de reestructurar el transporte sanitario.





Su presidenta, Vanesa Belmar, ha valorado positivamente que se amplíen a nueve las ambulancias de transporte sanitario urgente, si bien ha lamentado que no se pongan más vehículos para el transporte programado no urgente y que además no se retiren algunas de las viejas ambulancias, ya muy deterioradas.





Para Belmar además es “un error gravísimo” que se quiten vehículos de transporte individual “en pro del transporte colectivo”, puesto que esto supondrá “más tiempo de espera y más kilómetros” para los pacientes de la asociación.





Según la presidenta de Alcer la solución pasaría por “aumentar los vehículos de transporte no urgente individual”. Insiste Belmar en que “lo importante no es aumentar el presupuesto, sino los pacientes” y en este sentido destaca que si los políticos hablaran con las asociaciones para conocer sus necesidades “no haría falta invertir más dinero”.





Otra de las asociaciones que más utiliza el transporte sanitario en la provincia de Ávila es la Asociación Española contra el Cáncer de Ávila. Su presidenta Lola Rodríguez Bautista, se ha mostrado prudente a la hora de valorar las mejoras del servicio hasta que éstas no entren en funcionamiento. No obstante confía en que se reduzcan los tiempos de viaje en el transporte programado colectivo, que es el más utilizado por los pacientes de su asociación.









Advierte Lola Rodríguez Bautista que además con la subida de los precios de la gasolina serán muchos más los pacientes que opten por el transporte sanitario en lugar de llevar su propio vehículo.

