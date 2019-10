El alcalde no descarta que finalmente no haya subida del IBI

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha asegurado que “no es nada descartable” que finalmente no haya subida del IBI. Han sido declaraciones del regidor en Medio día Cope Ávila, donde ha asegurado que los ciudadanos están pidiendo a Por Ávila que no suban este impuesto y ha asegurado que el Equipo de Gobierno “no hará nada que los abulenses no quieran”.

Sánchez Cabrera ha manifestado que están estudiando “todas las posibilidades” junto con el resto de grupos políticos, con los que ya han iniciado la ronda de contactos. En todo caso, el regidor ha apuntado que buscarán “el máximo consenso”.

El alcalde ha hablado también en Cope de la situación “extrema y crítica” que la ciudad está viviendo como consecuencia de la sequía. El Ayuntamiento sigue a la espera de la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Duero para el cambio de vertido a Fuentes Claras, asegurando que “es la única opción que tenemos en nuestras manos”.

Finalmente el regidor se ha referido al atropello que en la madrugada de este domingo ha costado la vida a una joven de 20 años y en el que el responsable o responsables se dieron a la fuga. Sánchez Cabrera ha asegurado que “en las próximas horas tendremos noticias” ya que se “está muy cerca de dar con el culpable”.