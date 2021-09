Alberto Encinar: "Desde el punto de vista jurídico no me han expulsado"

El diputado Alberto Encinar insiste en que “desde el punto de vista forma y jurídicol” no ha sido expulsado de Por Ávila, puesto que los procedimientos administrativos para seguir tal cauce no han sido puestos en marcha.









Reconoce Alberto Encinar que hace una semana, el pasado jueves, si existió una reunión con la dirección del partido en la que se le comunicó que ya no contaban con su confianza y en la que se le invitó a dejar el grupo en la Diputación, pero a seguir dentro de la formación amarilla.





Encinar no considera que haya existido deslealtad por ningún lado al haber publicado en sus redes sociales las ayudas del incendio de Navalacruz, al tratarse de una información que ya había hecho pública el presidente de Diputación. Para el ya ex miembro de Por Ávila “existen otras razones” que no le han comunicado.









Alberto Encinar ha explicado que ahora pasa al grupo no adscrito rechazando el derecho al personal de confianza y la aportación económica por grupo provincial, y afirma que se siente legitimado para continuar siendo diputado porque fue “elegido para trabajar, independientemente del grupo político”.





POR ÁVILA

El presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, ha lamentado que el diputado Alberto Encinar, haya empleado el tiempo pedido a por Ávila para decidir su futuro a “hacer política y buscar su acomodo en la Diputación de Ávila”.

Budiño ha aseverado que no existen motivos ocultos para la expulsión de Encinar, más allá de la perdida de confianza en el que hasta ayer fuera diputado de Por Ávila.









El presidente del Por Ávila reconoce que no se llegaron a iniciar los trámites administrativos para la expulsión con el objetivo de respetar el tiempo pedido por Encinar, y una vez que ya ha dimitido de todos sus cargos en el partido no tiene sentido llevarlos a cabo.









Asegura Encinar marchase “con pena de Por Ávila”, y avanza que no quiere seguir haciendo “una oposición dura”. El ahora diputado no adscrito no se plantea seguir en política a partir de 2023 si bien reconoce que “la vida da muchas vueltas”.