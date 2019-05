El acusado pide perdón

En la última sesión, el acusado, Jonathan de la Fuente, a diferencia del lunes, que no quiso responder las preguntas de la acusación, ni de su abogado, ha tomado la última palabra antes de que el juez haya dejado el juicio visto para sentencia.

Y lo ha hecho con lagrimas en los ojos y para pedir "perdón" a la sociedad, a su pareja, a las dos hijas de ambos y a las dos familias.

Un perdón que, evidentemente no es suficiente la familia, su portavoz, la prima de Monica Berlanas, Concha Guardado, ha contado en cope como han vivido el juicio. (audio)

Tal y cómo informa la agencia EFE, con un discurso en ocasionen ininteligible debido al llanto, el acusado ha pedido "perdón" a su "esposa", de la que estaba en proceso de separación, y a sus dos hijas, que actualmente tienen 3 y 5 años, así como a sus "suegros", a su "cuñada" y a sus padres, tal y como las ha calificado.

"También pido perdón a todo el mundo al que he arruinado la vida", ha continuado en una declaración que se ha prolongado diez minutos, durante los cuales ha pedido igualmente "perdón a la sociedad en general".

Sus palabras, durante las cuales varios de los asistentes no han podido contener las lágrimas, han concluido señalando: "No sé qué me pasó aquel día, pero lo siento muchísimo".

Previamente, el acusado ha descrito cómo, a su juicio, sucedieron los hechos en el interior de la vivienda cuando ambos llegaron a la misma y Mónica Berlanas recibió una llamada de su hermana María José durante la cual pudo escuchar que calificaba a su marido de "escoria social", según De la Fuente, por hacer la vida imposible a sus padres con sus llamadas.

El fiscal ha rebajado de 24 a 23 años de cárcel la pena propuesta, por el supuesto delito de asesinato, tras considerar que no se había podido probar el ensañamiento, y ha mantenido los 2 años de prisión por otro de lesiones, las psicológicas causadas a la hija mayor, que con 4 años presenció el crimen.

La defensa pide considerar los hechos como homicidio, de ahí la petición de 5 años de cárcel para el acusado, de los que ya ha cumplido dos años y medio en la carcel de Segovia.

Ahora el juez tendrá que decidir; Antes, el jurado popular responderá a las preguntas formuladas por el propio juez, para emitir un veredicto final.

La sentencia se conocerá en un tiempo estimado entre 5 y 10 días.