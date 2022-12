El acuerdo marca el último pleno del año en el Ayuntamiento de Ávila

El acuerdo ha marcado el último pleno del año en el Ayuntamiento de Ávila en el que, aunque no todas por unanimidad, se han aprobado las cuatro mociones presentadas, dos de ellas del Partido Socialista y otras dos por el Partido Popular.





De estas cuatro mociones, si ha encontrado la unanimidad del pleno la propuesta socialista de para impulsar un ARU para el barrio de San Nicolas, o en su caso “un instrumento similar para la puesta en marcha de actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas situados en esta zona de la ciudad”. El acuerdo contempla además la elaboración de un catálogo de los elementos patrimoniales, históricos, tradicionales y culturales del barrio, como ha defendido la portavoz socialista, Yolanda Vázquez.









También ha salido adelante la segunda moción socialista, solicitando que el Ayuntamiento, en colaboración con la Junta de Castilla y León, realice un estudio de las condiciones de los centros educativos públicos de Ávila para valorar las posibilidades de equiparlos con cocina propia.









La moción se ha aprobado con los votos a favor de PSOE, Por Ávila y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular y los dos concejales no adscritos.





También adelante han salido en este pleno las dos mociones presentadas por el Partido Popular. La primera de ellas solicitando flexibilidad a los ayuntamientos a la hora de aplicar la subida de tasas que supone la Ley de Residuos y Suelo Contaminados para una Economía Circular. La portavoz del PP, Sonsoles Sánchez-Reyes ha insistido en que se trata de no subir la tasa de forma obligatoria y no de eliminarla, como apuntaba la portavoz socialista, Yolanda Vázquez.





La moción se ha aprobado con los votos a favor de PP, Por Ávila y Ciudadanos, mientras que Partido Socialista y los concejales no adscritos en votado en contra.





La cuarta y última moción aprobada en este pleno con idéntica votación que la anterior ha sido la propuesta popular de instar al Gobierno de Pedro Sánchez a la inmediata revisión de la polémica Ley de “Sólo sí es sí”.









Finalmente en este último pleno del año, y ya dentro de los asuntos de urgencia, se ha aprobado de forma definitiva el presupuestos del Ayuntamiento para el año que viene con los votos a favor de Por Ávila y Ciudadanos y en contra de PP, PSOE y los no adscritos.