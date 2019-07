120 niños abulenses en un autobús de 60 plazas en un campamento en Torrevieja

La polémica ha saltado en el trayecto que se realizó desde el hotel, dónde se hospedaban los menores, hasta el Aquopolis. Según ha denunciado la madre de una de las menores, en este trayecto urbano de 6,5 kilómetros los 120 jóvenes iban en un autobús de 60 plazas. (Audio 1)

Ante esta queja, el director de Experts Events, Javier Serrano, ha respondido que al ser un trayecto urbano, el desplazamiento se hizo de forma legal (Audio 2)

Otra de las quejas recogidas ha sido la falta de vigilancia a los jóvenes en las entradas y salidas del hotel. Los padres han asegurado que los menores podían salir del hotel por la noche para ir a un centro comercial sin ir acompañados de algún monitor. Hecho que ha desmentido Javier Serrano (Audio 3)

Por otra parte los padres han denunciado la 'no realización' de todas las actividades. En este sentido el director de Experts Events ha explicado que solo hubo dos actividades que no se pudieron realizar: el Windsurf porque no había viento y fue sustituido por PaddelSurf, y el Taller de Prevención de Drogas porque no pudo asistir el experto que iba a dar la charla. Además ha explicado que al Aquopolis solo pudieron ir por la tarde, al estar lloviendo toda la mañana.

Javier Serrano ha confirmado a Cope Ávila que la empresa ha mandado un informe técnico al Ayuntamiento de Ávila dando las explicaciones oportunas ante las quejas de los padres.

Desde el Ayuntamiento de Ávila han señalado que el informe ha llegado y que lo analizarán en los próximos días.