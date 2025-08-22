Un fallecido y tres heridos en un nuevo tiroteo en la zona sur de Ávila

Un hombre de 51 años perdió la vida en la zona sur de la capital, en un tiroteo que también dejó tres heridos más, uno de ellos con una herida por arma de fuego en una pierna.

A raíz de este hecho, se produjeron también varios incidentes en la barriada, con destrozos de vehículos y de ventanas de domicilios, así como en los alrededores del centro de salud de Ávila Estación y el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, hasta donde se desplazaron amigos y familiares de los heridos por los disparos.

La Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que poner orden en ambos centros sanitarios para proteger a los médicos que estaban interviniendo a los heridos y evitar nuevos disturbios entre las familias, de etnia gitana.

Centro de Salud de La Estación, Ávila Foto: WhatsApp

Los hechos provocaron una serie de reacciones entre los bandos implicados. Así, se produjeron escenas de vandalismo en calles cercanas al lugar de los hechos, con varias personas destrozando con barras de hierro un vehículo aparcado, se supone que propiedad de algunos de los implicados, y también hubo momentos de mucha tensión en los alrededores tanto del centro de salud Ávila Estación como del hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

En el primero hubo empujones, gritos e intentos de agresión, mientras que en el segundo también hubo algunos incidentes como se aprecia en imágenes que circularon rápidamente por grupos de WhatsApp y redes sociales. También hubo problemas para el acceso y la salida del centro hospitalario por parte de usuarios del mismo.

Según los testigos un lio amoroso podría haber causado la situación

otros tiroteos en la zona

Recordar que NO es la primera vez que suceden estos tiroteos en la zona sur de Ávila.

Es el segundo tiroteo en la zona sur de Ávila este año tras el ocurrido en junio, un mes después, en julio, hubo una gran operación especial en la zona que se saldó con 3 detenidos y la policía nacional requisó gran numero de armas, droga y dinero.

Foto: Policía Nacional Armas confiscadas en Ávila

El anterior tiroteo en la zona fue en mayo de 2022 cuando una joven de 27 años resultó herida de bala y fueron detenidas 4 personas.

Anteriormente hubo otro suceso similar en marzo de 2016 cuando se registraron 2 tiroteos en menos de 48 horas, en este caso fue entre dos familias que fueron deportadas fuera de Ávila por los patriarcas.