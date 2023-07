El voto por correo se triplica en Ávila en relación a las municipales del 28M

Sí no vas a estar en Ávila el próximo 23 de julio y no quieres faltar a tú cita con las urnas, si aún no lo has hecho, tienes hasta el próximo 17 de julio para solicitar el voto por correo. Eso sí, que es más que posible que te encuentres largas colas para ello, porque según nos ha explicado José Martín, secretario sindical de Comisiones Obreras Correos en Ávila, esta solicitud de voto por correo se ha triplicado en Ávila con respecto a la de las elecciones municipales del 28 de mayo. A ésto se está uniendo la falta de refuerzos y las vacaciones de la plantilla.





Según laSubdelegación del Gobierno en Ávila, cerca de 7.000 abulenses han solicitado el voto por correo para el 23-J y ante la demanda la oficina de Correos de Ávila ha ampliado su horario para facilitar el derecho al sufragio y permanece abierta de 8.00 a 21.00 horas





Asegura José Martín que el voto por correo “se está haciendo, pero no como debería porque se está sobrecargando de trabajo a los operativos”. No cree Martín que corra peligro la campaña electoral gracias “a los grandes profesionales de correos”, pero denuncia que “con los refuerzos se están cubriendo las vacaciones y no se está reforzando la plantilla para el extra de trabajo que supone el voto por correo”. Estima José Martín que sólo en Ávila y su provincia se necesitarían “entre 35 y 40 personas de refuerzo y toda la plantilla completa” para poder dar cobertura a esta situación especial de la forma adecuada.





Lamenta el secretario sindical de CC.OO Correos en Ávila que hay pueblos como Cebreros y Sotillo de La Adrada que están teniendo aún más complicaciones, porque además “las bolsas de trabajo están bajas de efectivos y hay que buscar fuera”.





Por supuestos este sobreesfuerzo de trabajo debido al voto por correo está afectando al reparto ordinario, que queda en segundo lugar, a la espera de ser repartido “cuando se pueda”.