Vivir sin cobertura

No pocas veces hemos escuchado la frase “me voy al pueblo y allí no tengo cobertura”. Una situación así sufren desde hace ya muchos años del vecinos de San Juan del Molinillo y sus dos entidades menores, Navandrinal y Villarejo. La presidenta de la Asociación “Los Regajitos”, Teresa Andrino, nos ha contado en Cope Ávila que llevan décadas lidiando con este problema. Denuncia Teresa que a los pocos vecinos que quedaban con teléfono fijo Telefónica se los está quitando y los está sustituyendo por teléfonos móviles que no funcionan por la falta de cobertura.









Lamenta Teresa Andrino que han llamado a todas la puertas y nadie les da una solución. Los casi 250 vecinos de San Juan del Molinillo, Navandrinal y Villarejo se sienten “abandonados” y les preocupa cómo pueda afectar esta falta de comunicación en situaciones de emergencia.









Este problema impide además que los jóvenes se planteen el quedarse a vivir en San Juan del Molinillo o cualquiera de sus dos entidades menores, ya que la opción del teletrabajo queda totalmente descartada para ellos.









Denuncia Teresa Andrino que la mala cobertura telefónica se extiende también a la conexión de Internet.