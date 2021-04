Verónica Casado en COPE: “La cuarta ola está siendo discreta”

Nueva jornada sin fallecidos por covid en el Hospital de Ávila, hoy la Junta registra 9 contagios

Además, los brotes activos son 21 (dos más que ayer) con 153 casos vinculados y en el Hospital hay 15 ingresados en planta y 5 en la UCI

En los indicadores de riesgo la tasa de incidencia acumulada a 14 días sube hasta los 126 casos/ 100.000 habitantes, en la última semana de 74 casos cada 100.000.

Baja levemente el numero reproductivo de la enfermedad aunque permanece por encima del uno; está en 1.09

Justo 14 días después del inicio de Semana Santa, sube la curva pero poco, en Herrera en COPE, la consejera de Sanidad Veronica Casado ha explicado que “está siendo una cuarta ola discreta”.

VACUNACIÓN

Entre tanto, hoy continúa la vacunación masiva con AstraZéneca en la provincia;

A partir de las 3 se vacunará en el Frontón Municipal de Arévalo a los nacidos en 1956 y 1957 y residentes en las Z.B. de salud de Arevalo, Madrigal y Fontiveros, es decir unas 600 cartillas sanitarias.

Zona básica de salud de Arévalo: Adanero, Aldeaseca, Arévalo, El Bohodón, Cabezas de Alambre, Canales, Codorniz, Constanzana, Donhierro, Donjimeno, Donvidas, Espinosa de los Caballeros, Fuentes de Año, Gutiérrez Muñoz, Langa, Magazos, Martín Muñoz de la Dehesa, Martín Muñoz de las Posadas, Montejo de Arévalo, Montuenga, Nava de Arévalo, Noharre, Orbita, Palacios de Goda, Palacios Rubios, Pedro Rodriguez, Rapariegos, San Cristobal de la Vega, San Vicente de Arévalo, Sanchidrián, Sinlabajos, Tiñosillos, Tolocirio, Tornadizos de Arévalo, Villanueva de Gómez, Villanueva del aceral, Vinaderos

Zona básica de salud de Madrigal de las Altas Torres: Barromán, Bercial de Zapardiel, Blasconuño de Matacabras, Castellanos de Zapardiel, Horcajo de las Torres, Madrigal de las Altas Torres, Mamblas, Moraleja de Matacabras, Rasueros, San Cristóbal de Trabancos, San Esteban de Zapardiel

Zona básica de salud de Fontiveros: El Ajo, Bernuy-Zapardiel, Cabezas del pozo, Cantiveros, Chaherrero, Cisla, Collado de Contreras, Crespos, Flores de Ávila, Fontiveros, Fuente el Sauz, Gimialcón, Jaraices, Muñosancho, Palacio de Castronuevo, Pascualgrande, Rivilla de barajas, Salvadiós.

El horario de vacunación será de 15:00 a 21:00 horas, según el mes de nacimiento:

-15:00 a 16:00 horas: enero y febrero

-16:00 a 17:00: marzo y abril

-17:00 a 18:00: mayo y junio

-18:00 a 19:00: julio y agosto

-19:00 a 20:00: septiembre y octubre

-20:00 a 21:00: noviembre y diciembre.

Los convocados deben acudir con DNI y tarjeta sanitaria o tarjeta de mutualista. Si no pueden ir en esa fecha, no llamen por teléfono a su centro de salud: se informará de próximas convocatorias. No deben acudir las personas que se encuentren en cuarenta o aislamiento, si han pasado la infección COVID en los últimos 6 meses; pacientes trasplantados, en diálisis o en tratamiento activo por enfermedad oncológica ni personas con síndrome de Down.