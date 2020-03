Tractorada “histórica” en Ávila

Convocados por las asociaciones UPA y UCCL, unos 350 tractores han recorrido la ciudad para protestar por la situación del campo.

Van a leer dos manifiestos; Uno en la puerta de la Delegación Territorial de la Junta, y en unos momentos leerán otro en Sub-delegación de Gobierno.

A la Junta de Castilla y León le han solicitado soluciones en el tema del lobo y al Gobierno de España que ponga medida contra los precios tan bajos que reciben los agricultores y ganaderos, tal y cómo han explicado Ignacio Senovilla de UPA y Jesús Muñoz de UCCL

"Si el campo NO produce, la ciudad NO come", ha sido uno de los lemas principales de la manifestación de hoy.

Protestan los problemas surgidos por la Sequía de este verano en la zona de La Moraña, piden un reparto más equitativo en la PAC y, en nuestra provincia por los ataques de los lobos, han denunciado que Ávila sufre el 50% de todos los ataques de lobo de España.

Pero el tema principal han sido los precios, han solicitado medidas urgentes para lograr un precio digno de sus alimentos.

Tanto UPA cómo UCCL han calificado la movilización cómo "histórica", porque a los 350 tractores hay que sumar las más de 500 personas que, a pie, han acompañado a los agricultores y ganaderos.