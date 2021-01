¿Tienes dudas sobre las vacunas de Pfizer y Moderna?

Inmersos en pleno proceso de vacunación contra la COVID-19, por los micrófonos de Cope Ávila ha pasado Jenifer Marcos Sierra, enfermera de neumología del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles para hablarnos de las vacunas de Pfizer-Biontech y Moderna.

Jenifer Marcos ha explicado que “no existe una población diana a la que aplicar una u otra vacuna”, destacando que tanto Pfizer como Moderna “Son completamente seguras y prácticamente toda la población se puede vacunar con alguna excepción” (ESCUCHAR ENTREVISTA).

No hay impedimento para que reciban las vacunas las personas con algún tipo de alergia alimentaria, animal o médica, ni tampoco las personas con antecedentes de anafilaxia. También es segura para las personas inmunocomprometidas y para embarazadas y madres lactantes, si bien en estos casos es importante estudiar “el riesgo- beneficio” y ver cada caso de forma “individualizada”.

Marcos Sierra ha explicado que los niños no pueden vacunarse, puesto que no se han realizado estudios al respecto. La vacuna de Pfizer puede administrase a partir de los 16 años y la Moderna a partir delos 18 años.

En todo caso, las diferencias entre ambas vacunas no van más allá “de su producción y la cadena de mantenimiento y manipulación”, según ha explicado la enfermera de neumología, quien ha aclarado que cuando recibes la primera dosis, la segunda debe ser del mismo laboratorio “no son intercambiables”. La segunda dosis en el caso de Pfizer debe ser suministrada a los 21 días y la inmunidad no llegará hasta pasados 7, mientras que en el caso de Moderna la segunda dosis se aplica a los 28 días y la inmunidad no llegará hasta los 14 días de su suministro. Jenifer Marcos ha insistido en que pese a estar vacunados “hay que seguir manteniendo todas las medidas de protección”.

Marcos Sierra ha realizado un llamamiento a que la población “confíe y se vacune” y recuerda a los más reticentes que “son seguras” y que “no hay que tener miedo, pues es como cualquier otro medicamento que pueda tener efectos secundarios”, insiste en que la vacuna “es nuestra herramienta para frenar la pandemia”.

La enfermera ha señalado que se trata de “un medicamento sujeto a seguimiento adicional y hay una red de farmacovigilancia para detectar todas las reacciones adversas que se puedan generar”.

Para llegar a la inmunidad de grupo más del 60% de la población debería estar vacunada.