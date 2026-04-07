Los TEDAX de la Guardia Civil detonan una granada de mortero de la Guerra Civil hallada en un pueblo de Ávila

Una persona ha entregado en el Puesto de Cebreros una granada de mortero hallada en su vivienda familiar y los especialistas TEDAX de Valdemoro han detonado el artefacto de forma controlada sin riesgo ni incidencias.

Video del momento de la detonación:

00:00 Volumen Cerrar Video: Guardia Civil Detonación de una granada mortero en Cebreros (Ávila)

detonación controlada

La Guardia Civil, el pasado 01 de abril, detonó de forma controlada una granada de mortero, en el campo de tiro de la localidad de Cebreros.

Todo comenzó cuando una persona se presentó en el Puesto de la Guardia Civil de Cebreros para hacer entrega de un artefacto explosivo que había encontrado en la buhardilla de su vivienda familiar, situada en dicha localidad.

De inmediato, se activó el Equipo de Búsqueda y Localización de Explosivos (EBYL), de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, cuyos técnicos verificaron que se trataba de una granada de mortero antigua, cuyo origen es la Guerra Civil Española.

Tras confirmar la naturaleza del artefacto, se adoptaron las medidas de seguridad necesarias en la zona hasta la llegada de los especialistas en desactivación.

Foto: Guardia Civil granada de mortero

Posteriormente, se comunicó la incidencia al Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX-TEDAX) de la Guardia Civil, con sede en Valdemoro (Madrid), cuyos especialistas se desplazaron hasta Cebreros, se hicieron cargo del artefacto y procedieron a su detonación controlada en el campo de tiro de la localidad, sin que se produjera riesgo ni incidencia alguna.

siete artefactos en 2025

Durante el año 2025, la Guardia Civil intervino un total de siete artefactos explosivos en la provincia de Ávila, de los cuales tres fueron hallados en viviendas y cuatro en espacios abiertos.

La Guardia Civil recuerda y aconseja que, ante el hallazgo de un posible artefacto explosivo, no se manipule ni traslade el objeto, especialmente si se trata de material antiguo o de procedencia desconocida.

Se recomienda alejarse del lugar, evitar que otras personas se acerquen y avisar de inmediato a la GUARDIA CIVIL a través del teléfono 062.

Asimismo, es conveniente facilitar la ubicación exacta y, si es posible, aportar una descripción o fotografías del objeto sin tocarlo, manteniendo siempre la calma y esperando la llegada de los especialistas en desactivación de explosivos (TEDAX).

La Guardia Civil recuerda que este tipo de hallazgos son relativamente frecuentes en zonas rurales o viviendas antiguas, y que la colaboración ciudadana resulta esencial para garantizar la seguridad de todos.