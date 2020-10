Sin turistas ni ayudas, el sector del turismo se muere

EL 30% de los Hoteles de Ávila NO han llegado a abrir tras el Estado de Alarma



Las pérdidas empiezan a ser “insostenibles” porque NO hay turistas y porque según los hosteleros las ayudas son escasas o incluso nulas.

En Ávila hay 16.900 plazas turísticas, las que suman nuestros 54 hoteles, 80 hostales, 13 pensiones y 975 casas rurales.

Un sector que aporta el 20% de nuestro PIB y que está matando el coronavirus.

En estos momentos NO hay reservas y el sector NO puede aguantar mucho más, porque “siguen pagando todos los impuestos”.

Desde la Asociación de Hoteles de CONFAE han pedido al Gobierno que extiendan los ERTES hasta final de 2021 y un IVA turístico super-reducido, a la Junta que ayude a su financiación con subvenciones y ayudas directas y han criticado la NULA ayuda del Ayuntamiento de Ávila Hugo Ortega, presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Ávila. (Escuchar audio).

La secretaria de la Asociación, Piedad Sánchez, ha advertido que si en esta crisis económica cae el sector del turismo NO podrán ayudar a la reactivación económica.

Bares y restaurantes

Esto en el sector de los Hoteles, pero NO es mejor en bares y restaurantes.

Las nuevas medidas de la Junta con recortes en horarios y aforos, prohibición de consumir en barras y de fumar en terrazas, pueden ser la puntilla para unos bares y restaurantes que “están al límite”, tal y como ha explicado Victor Gomez presidente de los hosteleros de CONFAE.



Los hosteleros han reiterado que ellos “han hecho las cosas bien”, aplicando todas las medias que han solicitado las autoridades y que “son lugares seguros”.