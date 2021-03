Sin sorpresas en el pleno el Equipo de Gobierno aprueba en solitario los presupuestos de 2021

Sin sorpresas en el pleno de presupuestos municipales para 2021, donde, como ya se sabía, se ha vuelto a reflejar la votación de la pasada comisión de Hacienda. Las cuentas del Ayuntamiento se han aprobado con los votos a favor de Por Ávila y su socio de gobierno, Ciudadanos y en contra de Partido Popular y Partido Socialista.



Se trata de unos presupuestos que, según la teniente de alcalde de Hacienda, Ángela García Almeida, “permitirán empezar 2021 casi libres de hipotecas, sin apenas carga, con las cuentas puestas al día y en situación de equilibrio económico real”.



Por primera vez en mucho tiempo, Según García Almeida, “el Consistorio no tendrá que destinar el remanente de tesorería a pagar las facturas pendientes”.



Idéntico discurso ha seguido el portavoz de Ciudadanos, Carlos López, para quien estas cuentas además de ser “realistas”, son “responsables e inversoras”.



Un presupuesto que no ha contado con el apoyo de la oposición a la que no se ha aceptado ni una sola de las enmiendas presentadas y se les ha acusado de desconocer el funcionamiento de la política municipal, a lo que ha contestado así la portavoz del Partido Socialista, Yolanda Vázquez (ESCUCHAR SONIDO).



Para Vázquez el pleno de hoy ha sido “un mero trámite formal” con un debate que ha servido para “poco” y “no redunda en el beneficio de la ciudad”.



La portavoz del Partido Popular, Sonsoles Sánchez-Reyes, ha lamentado “la poca voluntad negociadora” del Equipo de Gobierno, recordando que es la primera vez que unas cuentas municipales no recogen aportaciones de la oposición.



Para Sánchez-Reyes Por Ávila “es el equipo del tarde, mal y nunca”. Afirma la popular que el Equipo de Gobierno comienza con retraso 2021 y “con muchas asignaturas pendientes”. Sanchez-Reyes ha advertido a la formación amarilla que “tienen un problema, y es que los abulenses ya les conocen”.



El debate ha finalizado con la intervención del alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, afirmando que el presupuesto que hoy se ha aprobado “pone al día unas cuentas que estaban desfasadas”, además de “estabilizar y ser bueno para Ávila”.