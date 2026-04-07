Santa Teresa Gourmet recupera las tertulias intelectuales de Ávila con el proyecto 'Mesa Abierta'

La compañía abulense Santa Teresa Gourmet ha presentado el proyecto 'Mesa Abierta', una iniciativa que busca recuperar las tradicionales tertulias intelectuales que se celebraban en Ávila a principios del siglo XX. Impulsado a través de su emblemático establecimiento La Flor de Castilla, el objetivo es revivir el espíritu de aquellos encuentros que reunían a las "fuerzas vivas" e intelectuales de la época.

Una mirada al pasado, presente y futuro de Ávila

Las tertulias se celebrarán mensualmente en la histórica mesa de trastienda de La Flor de Castilla y reunirán a diferentes gremios profesionales para debatir sobre temas diversos. Según ha explicado Isabel López Resina, CEO de Santa Teresa Gourmet, el denominador común será analizar el pasado, presente y futuro de la ciudad. "Realmente, de lo que se trata es de dinamización un poco del 'status quo', de dónde estamos y a dónde queremos ir", afirma.

Es un proyecto colaborativo a caballo entre lo empresarial y lo cultural" Isabel López Resina Santa Teresa Gourmet

La iniciativa nace de una colaboración con la Fundación Ávila y la Diputación, lo que le confiere un carácter mixto e integrado en el marco de las subvenciones de la Diputación para la transferencia del conocimiento.

Se trata de "un proyecto colaborativo que está muy a caballo entre lo empresarial y lo cultural", según lo define la propia López Resina. El proyecto no solo busca generar debate, sino también realizar una recuperación histórica y recoger los relatos que surjan en cada encuentro.

Foto: Santa Teresa Gourmet Presentación del proyecto 'Mesa Abierta'

Arte y gastronomía en cada encuentro

Cada sesión contará con la presencia de un productor local invitado, desde vinos a quesos y aceites de la provincia, que acompañará el debate. Además, la artista abulense Lara Rubín de Celis pintará en directo una obra que inmortalizará cada tertulia, siguiendo la estela de las antiguas caricaturas que realizaba el dibujante Merino para los tertulianos de la época.

Todas las tertulias tendrán una obra de Lara y todos los tertulianos se verán reflejados ahí" Isabel López Resina Santa Teresa Gourmet

"Todas las tertulias tendrán una obra de Lara y todos los tertulianos se verán reflejados ahí", ha señalado la CEO de la compañía. Estas obras se digitalizarán para los asistentes y se expondrán en diciembre en el Palacio de los Serrano. La intención, concluye, es que la iniciativa tenga continuidad y "no se quede solo en este año".