¿Qué se puede hacer esta Semana Santa en Ávila?

La Junta de Castilla y León ha publicado en el BOCyL las medidas extraordinarias para Semana Santa, que estarán en vigor desde hoy viernes 26 de marzo hasta el viernes 9 de abril.

Reuniones

Una de las principales novedades es que en las reuniones sociales y familiares se permite un máximo de 4 personas, y no 6 cómo hasta ahora. Además, no se permiten reuniones en interiores de más de un núcleo familiar, es decir queda prohibido visitar a nuestros padres o abuelos si no vivimos habitualmente con ellos.

Al aire libre las reuniones pueden ser de hasta 4 personas y en una terraza se admiten 6 familiares o amigos reunidos en la misma mesa.

Toque de queda

El Toque de Queda en Castilla y León será de 22:00 horas hasta las 06:00 horas, pese a que se en la reunión Interterritorial con el Ministerio de Sanidad se barajó rebajar el toque de queda a las 20:00h. De la tarde, finalmente el toque de queda ha quedado fijado a las diez de la noche.

Cierre perimetral

En Castilla y León se mantiene el cierre perimetral de la comunidad pero se permite la circulación entre provincias, es decir desde la provincia de Ávila queda prohibido ir a las comunidades vecinas Madrid o Extremadura, pero si podemos viajar a Segovia, Valladolid y Salamanca.

En Ávila está activo un dispositivo especial para el control de la movilidad con controles en las carreteras (principalmente las que nos unen con Madrid) y en las estaciones de tren y de autobús.

Hostelería

El consumo en barra NO está permitido, el aforo máximo en el interior de los bares y restaurantes es del 33% y la separación de las mesas debe ser de mínimo 2 metros.

En las terrazas al aire libre el aforo máximo permitido es del 75%, las mesas tienen que estar separadas 1,5 metros y con máximo 6 personas por mesa

El Vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha explicado que se sancionará incluso con el cierre cautelar y temporal de aquellos establecimientos que incumplan las medidas. (Escuchar audio).

Comercio

Los centros comerciales permanecen abiertos con 1/3 tanto en las tiendas como en las zonas comunes.

El comercio minorista también puede abrir con un 33% de aforo

Ocio y Cultura

Los museos y salas de exposiciones permanecen abiertos pero con un aforo máximo del 33%.

En cines, teatros y auditorios el aforo también es de 1/3 de la capacidad total pero con butacas pre-asignadas y un máximo de 25 personas por sala si es en interior y de 50 personas si es un cine o teatro al aire libre.

Los Lugares de culto pueden abrir sus puertas con 1/3 de aforo.