“Que los niños abulenses estén tranquilos: Verán a los Reyes Magos”

El alcalde de Ávila aún confía que la Junta autorice su cabalgata de 15km por las calles de Ávila, si la Junta deniega la propuesta del Ayuntamiento, el alcalde ha asegurado que “buscaremos otra opción”.

Al alcalde no le valen las palabras de ayer del vicepresidente de la Junta Francisco Igea en las que decía que NO autorizarán cabalgatas por las calles y que, de celebrarse, estás tendrán que ser estáticas.

Esta mañana, Sánchez Cabrera, ha explicado que “no tienen un NO por escrito de la Junta”, que “espera que se autorice la cabalgata de Ávila” y que “en caso de denegarse la petición del Ayuntamiento” serán flexibles con otras opciones