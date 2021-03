El PSOE denuncia la “opacidad” de Por Ávila en relación al remanente de tesorería

La portavoz del Partido Socialista, Yolanda Vázquez, ha denunciado que la oposición no conoce de dónde procede el remanente de tesorería de 2.5 millones de euros con el que Por Ávila ha cerrado el ejercicio de 2020.



En todo caso asegura Vázquez que este remanente no obedece a la buena gestión económica de la que presume al Equipo de Gobierno, y sí a facturas a proveedores y horas extras de funcionarios sin pagas, así como a las actividades que dejaron de hacerse durante la pandemia.

Por otro lado, considera el Partido Socialista que los 600.000 euros de ese remante que se destinarán al comercio y la hostelería en forma de bonos descuento “llega tarde”, cuestionando incluso que llegue a ejecutarse.



Lamenta la portavoz del PSOE que el Equipo de Gobierno no haya informado a la oposición de estos bonos en ninguna mesa, ni comisión municipal.