El PSOE de Ávila sigue en descomposición; Juventudes Socialistas apoya a los expulsados del partido

El secretario general de Juventudes Socialistas de Ávila, Javier Hernández Peinado, ha enviado un comunicado en el que dice “apoyar a compañeros y amigos que han sido expulsados con una rapidez pocas veces vista”.





El Secretario General de Juventudes Socialistas de Ávila votó en contra de expedientar a los diputados provinciales y del cambio de portavoz en la Diputación.

En ese comunicado Javier Hernández Peinado, quien también es miembro del Comité Federal de Juventudes Socialistas de España, ha asegurado que se “expone a medidas disciplinarias por mostrar públicamente su opinión” pero que “ está tocado a nivel personal y político” y que por eso ha decidido apoyar públicamente a los compañeros expulsados del partido.





Comunicado completo de Javier Hernández Peinado :

Algunos compañeros me acusan de tibio y equidistante con todo lo relacionado con la grave crisis que vive el PSOE de Ávila, pero lo cierto es que cualquiera que me pide opinión, se la doy:

Bueno, pues visto que se ha abierto la veda con comentarios que dejan mucho que desear por parte de quien debería preocuparse por calmar lo ánimos de ese casi 50% de personas que votamos distinto en las controvertidas primarias del pasado octubre, me veo en la tesitura personal, exponiéndome también a medidas disciplinarias, de mostrar públicamente mi opinión y mi postura durante este largo año:

En primer lugar, me gustaría indicar que tanto en la ejecutiva en la que se propone cesar al portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, como en la ejecutiva en la que se propone la incoación de los expedientes disciplinarios a los diputados y diputadas que no aceptaron la decisión del cese de Pedro Muñoz, mi voto fue contrario a ambas decisiones. Confieso que dudé a nivel político sobre qué hacer por el simple motivo de que soy el Secretario General de Juventudes Socialistas de Ávila y me debo a la organización, pero finalmente tomé la decisión de votar en contra de ambas decisiones principalmente por una cuestión de principios y lealtad a unas personas que a mí no me dejarían caer de esa forma. Como decía, fue una cuestión de principios porque me parece una autentica salvajada lo acontecido en una agrupación local de nuestra provincia. No me valen las justificaciones de que es algo usual, ya que cualquiera que conozca el funcionamiento interno del partido sabe que fue una autentica salvajada, y nadie puso en su día solución viable a las afiliaciones. En todo caso, al contrario. A la vez, siempre he tratado, con aciertos y errores, de mantener lealtad con las personas que me han apoyado en este duro año.

En segundo lugar, quiero indicar que no comparto la decisión de la Ejecutiva Federal del partido por el que he trabajado desde que tengo uso de razón. Expulsar a personas por hacer exactamente lo mismo que hicieron en su día algunas de las personas que actualmente ocupan puestos de máxima responsabilidad a nivel ejecutivo y orgánico, me parece cuando menos criticable. Si en aquel momento se hubieran tomado este tipo de decisiones, hoy no habría gobierno socialista en este país.

En tercer lugar, confieso que estoy tocado a nivel personal y político, pero hoy es el día de apoyar a compañeros y amigos que han sido expulsados con una rapidez pocas veces vista.



Sin más,

Buenas noches.

