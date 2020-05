PP y PSOE acusan a XÁvila de escudarse en el Gobierno para no bonificar ni eliminar las tasas municipales

La portavoz del Partido Popular en al Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes ha desmentido, las que ha calificado “sesgadas conclusiones” del alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, sobre la carta del Ministerio de Hacienda en respuesta a la petición del consistorio de eliminar las tasas de basura y terrazas.

Asegura Sánchez-Reyes que el ministerio “no entra en el fondo de la cuestión” en esta misiva, en la que “no se autoriza, ni se desautoriza nada”.

La popular subraya que “no hay alusión en el texto a la ciudad de Ávila, ni a sus circunstancias concretas”, e insiste en que “no tendría ningún sentido” que el Ministerio de Hacienda autorizará lo que pide en Ayuntamiento de Ávila, porque entonces estarían incurriendo en la ilegalidad otros muchos consistorios que ya han tomado medidas de este tipo desde el inicio de la pandemia.

Sonsoles Sánchez-Reyes ha recordado al Equipo de Gobierno que “existen una gran cantidad de tasas municipales que son competencia exclusiva del consistorio y con las no se están tomando medidas” e insta a Por Ávila a que “se ponga manos a la obra aunque tenga que sea dos meses después del estado de alarma” y “explore vías legales” para poder bonificar los tributos municipales.

PARTIDO SOCIALISTA

La portavoz del Partido Socialista en Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez ha acusado al Equipo de Gobierno que “engañar a los ciudadanos” al responsabilizar al Gobierno de España de no autorizar al Consistorio a eliminar o bonificar los impuestos de terrazas y basuras. Asegura Vázquez que el Ayuntamiento “es el que tiene la competencia de decidir sobre las tasas municipales y sí no lo hace es por la complicada situación económica del consistorio que no podría ofrecer ciertos servicios esenciales sí deja de recaudar o bonificar”.

Lamenta Vázquez que mientras otros ayuntamiento cerraron el ejercicio anterior con un remante de tesorería que ahora les permite hacer frente a las consecuencias de esta crisis de manera “holgada”, el consistorio de Ávila tan sólo cuenta con un remanente de 70.000 euros. La socialista pide a la formación amarilla y sus socios de Gobierno que “dejen de echar la culpa a quien no la tiene y se pongan a trabajar”.