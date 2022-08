Presentado el Sexto Congreso Mundial Sanjuanista Cites

El carmelita descalzo José Damián Gaitán, Doctor en Teología, con especialización en Teología Espiritual por el Teresianum – Roma, profesor de Teología e historia, abrió la segunda jornada en el marco del Sexto Congreso Mundial Sanjuanista “Doctrina y Pensamiento”. En su ponencia titulada “Los evangelios sinópticos en Juan de la Cruz”, Damián, partiendo desde un texto conocido de San Juan de la Cruz: “Traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y haberse en todas las cosas como se hubiera él” (1S 13,2), planteó la siguiente pregunta: “¿Cómo se puede imitar a Cristo si no se conoce lo que de él nos dicen los evangelios?”. Según el ponente, hasta el día de hoy se ha estudiado poco la presencia y huella de los evangelios, y en concreto de los evangelios sinópticos, en los escritos de san Juan de la Cruz. Quizá eso es lo que ha llevado a algunos a afirmar que el pensamiento de nuestro místico está más inspirado en otros escritos del Nuevo Testamento que en las narraciones de los evangelios. Pero esta es una verdad sólo a medias, que procede en parte del desconocimiento o la poca atención que se ha prestado hasta ahora a la huella de los evangelios sinópticos, es decir, los de Mateo, Marcos y Lucas, en los escritos del santo de Fontiveros. Sin embargo, los datos, empezando por las Concordancias de los escritos de san Juan de la Cruz, demuestran que esa presencia no es poca ni poco significativa.

La segunda ponencia estuvo a cargo de Paula Depalma, doctora en Teología dogmático sacramamental por el Pontificio Ateneo Sant´Anselmo – Roma. Y actualmente profesora de Liturgia y Sacramentos en el Centro universitario La Salle de Madrid. El título de su ponencia fue “Expectativas reciprocas. La comunicabilidad en el decir teólogo”. En ella, Depalma reflexionó acerca de la idea de la mutua comunicación entre Dios y la creación. Para abordar este acento comunicativo en la práctica poética de san Juan de la Cruz, su estudio se centró en la poesía “La fonte que mana y corre”, del Santo Fontivereño, analizando la relación entre la experiencia mística y la dimensión sacramental. Según afirmó Depalma, la corporeidad, los modelos de relación implícitos, los caminos abiertos por la sabiduría de lo incierto, la mirada sacramental de la realidad y la presencia omniabarcadora de la gracia son algunos de los aspectos centrales de esta comunicación y presentes en la obra poética de Juan de la Cruz.

La tercera ponencia, al final de la mañana de esta segunda jornada, estuvo a cargo de Secundino Castro, carmelita descalzo, Doctor en Teología, catedrático (emérito) de Exégesis y Teología Espiritual de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Su conferencia tuvo como título “La creación desde la mística sanjuanista”. Según presentó Castro, Juan de la cruz aborda este tema en el conjunto del proceso místico. Comprende el mundo, el hombre, la mujer y las cosas. La creación se origina en un acto de amor del Padre, que decide crear para que esa realidad nueva, que recibe el nombre de esposa, perciba la experiencia infinita y gozosa que él tiene del Hijo. Ante los ojos del ser humano, según añadió el ponente, tanta belleza pudiera ser ocasión de convertir la creación en ídolo y ocultar el rostro de su Hacedor. De ahí todo un proceso de purificación y de educación para descubrir en ellas, las cosas, al autor de la hermosura que es la creación.

Dos otras ponencias tuvieron lugar durante la tarde de la segunda jornada. La primera a cargo de Antonio Mialdea, doctor por la Universidad de Córdoba. Es un reconocido especialista en el pensamiento y en la obra del místico carmelita y profesor del Curso Superior de San Juan De la Cruz, en el que imparte la asignatura de Subida del Monte Carmelo. Autor de varios libros y de numerosos artículos en torno a la figura del Santo. Su ponencia tuvo como título “San Juan de la Cruz: el proceso liberador para un mundo injusto”.

La última conferencia de la jornada fue presentada por Josep Gimenez Melia, y tuvo como título “Él es toda mi locución y respuesta (2S 22,5). En torno a la cristología de Subida y Noche”. Giménez habló de la presunta ausencia de Cristo en la “noche oscura”, particularmente en la noche oscura pasiva (no así en la noche oscura activa). Según el ponente, Juan de la Cruz nos enseña que la noche oscura pasiva es la etapa más importante en el itinerario que conduce a la unión con Dios, pues en ella la acción divina es más decisiva y determinante. Y, sobre todo, la referencia a Cristo es conditio sine qua non de la experiencia mística cristiana. A través de su ponencia Josep subrayó que la experiencia mística no es “coto cerrado” para espíritus selectos, sino que nos enraíza en la realidad y nos solidariza con los últimos de la tierra.