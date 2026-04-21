Preocupación entre los abulenses que ya tenían sus vacaciones cerradas con vuelos de largo recorrido

La Guerra de Oriente Medio parece que podría afectar incluso a las vacaciones de muchos abulenses debido al encarecimiento o la falta de combustible de los aviones, sobre todo si tienen previsto un vuelo de larga duración. Este martes en COPE Ávila queremos saber si esto ya se está notando en las agencias de viaje de Ávila.

Abraham Cotarelo, asesor de viajes de B Travel, ha contado en los micrófonos de COPE Ávila que ya tenían muchos vuelos de largo radio cerrados antes de que estallará la crisis de Oriente Medio, principalmente al Sudeste Asiático, Oriente, Norteamérica y Sudamérica. Efectivamente todos esos clientes están mostrando “preocupación e incertidumbre” por cómo la situación internacional pueda afectar a la falta de combustible en sus vuelos y viajes.

Lamenta el asesor de viajes que la situación es “cambiante”, por lo que la información que las compañías aéreas pueden trasmitir va “día a día”.

soluciones ante la posible cancelación de vuelos

Todavía no se ha cancelado ningún vuelo por esta situación" Abraham Cotarelo Asesor de viajes

En todo caso, recuerda Abraham Cotarelo que todavía no se cancelado ningún vuelto por esta situación. Llegado el caso, las compañías se harían cargo de prácticamente el cien por cien del importe económico.

Para aquellos clientes que se están pensando cerrar viajes con este tipo de vuelos, recuerda el asesor que existen seguros que cubren cualquier tipo de cancelación por desistimiento.

Insiste Cotarelo que la mayor incertidumbre que les llega a la agencia es la de aquellas personas que ya tenían su vuelo cerrado. Los clientes que aún no tenían sus vacaciones “siguen preguntando y cerrando”. “El buen tiempo, afirma el asesor de viajes, hace que la gente entre en las oficinas a preguntar”.