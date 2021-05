El posible ERTE de CaixaBank no afectará a la Fundación Ávila

Mañana por la tarde se manifestarán los trabajadores de CaixaBank, antigua Bankia, en Ávila bajo el lema “No al ERTE Salvaje”.

La concentración tendrá lugar a las 7 de la tarde a las puertas de la oficina central de CaixaBank, situada en la plaza del Mercado Grande, los trabajadores denuncian posibles despidos en Ávila tras la absorción de Bankia por parte de CaixaBank.

Un posible ERTE que no afectará a la Fundación Ávila ni a sus trabajadores, al ser una entidad independiente.

Hoy el responsable del Área de Acción Social de CaixaBank, Javier Martín Lázaro, ha anunciado que “revisarán el convenio con la Fundación para evitar duplicidades” con la Obra Social de CaixaBank y, ha dicho, “para mejorarlo”. (escuchar audio).

Acción Social 2021

Unas declaraciones tras la presentación de la convocatoria de Acción Social 2021 en la que CaixaBank dedicará 80.000€ a 25 proyectos sociales de la provincia de Ávila.

CaixaBank y Fundación Ávila han vuelto a ir de la mano para apoyar proyectos sociales, que este año suman un total de 25 asociaciones que se repartirán 80.000 euros para poder materializar unas iniciativas que beneficiarán a 1.400 personas y que han sorprendido, para bien, en el seno de Caixabank, según su responsable de Acción Social en Castilla y León, Javier Marín Lázaro. La colaboración entre las dos instituciones es un hecho y todo parece indicar que tendrá continuidad pues la intención es no sólo mantener el apoyo, dijo Marín, sino mejorarlo, en el sentido de que no se dupliquen convocatorias, que no choquen fines.

La presidenta de la Fundación Ávila, Dolores Ruiz Ayúcar, agradeció la colaboración que ya se ha materializado y con la esperanza de que continúe en el futuro, "pues es muy importante para el tejido asociativo de Ávila". "Esta convocatoria es muy esperada por las asociaciones porque constituye un soplo de aire fresco al trabajo que realizan en beneficio de la sociedad".

Marín destacó que la acción social es algo que llevan "en el ADN", de hecho "la responsabilidad social corporativa" es uno de los cinco ejes que guían el caminar de la entidad. A la hora de seleccionar los proyectos se tuvo en cuenta el aspecto técnico de cada uno de los proyectos, pero sobre todo "la capacidad de retorno a la sociedad, el hecho de que deje beneficio en ella".

En cualquier caso el objetivo de esta convocatoria es "impulsar el empleo, el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, mayores y otros colectivos en riesgo de exclusión social".

En esta ocasión, las entidades beneficiarias son: Pronisa, El Centro de Desarrollo Rural Almanzor, la Asociación Autismo Ávila, Espávila, formación y desarrollo social, Fundación Aspaym Castilla y León, Down Ávila, Fundación La Casa Grande de Martiherrero-Centro Santa Teresa, Cáritas Diocesana de Ávila, Fundación Intras, Asociación Aredis, junto a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ávila, Respirávila, Fundabem (Fundación Abulense para el Empleo), Faema Salud Mental Ávila, Adisvati, Cruz Roja Española en Ávila, Aspace Ávila y AECC Ávila.

La lista la completan Fundación Asociación de Misericordia, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cebreros y Comarca., Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Arévalo, AFA Arévalo, Fundación Tutelar Futudís, Casa Social Católica, Apávila y, por último, Adema (Asociación de Esclerosis Múltiple Abulense).