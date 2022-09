¿Por qué en algunos bares cuesta más la consumición en terraza si no pagan la tasa?

Habrán observado que, en algunas ocasiones, en los bares y restaurantes de Ávila capital si consumes en la terraza es más caro que haciéndolo en el interior del local pese a que los hosteleros NO pagan la tasa de terrazas.

¿Por qué pasa esta situación?





Últimamente muchos abulenses se preguntan por qué, por ejemplo, tienen que pagar 2€ por un café en el interior del local y 2,40 en la terraza si los bares llevan exentos de pagar la tasa de terraza los dos últimos años y tampoco la pagaran en el próximo año 2023.

Preguntados por COPE Ávila sobre esta circunstancia, desde la Federación de Hostelería de CEOE Ávila han asegurado que ellos están con “los hosteleros que hacen bien las cosas”, tal y como ha contestado a preguntas de COPE Ávila su presidente, Fernando Alfayate.





Algunos hosteleros argumentan que siguen cobrando esta tasa “porque siempre lo han hecho” o porque “tienen que contratar a un camarero”, circunstancia que NO comparten desde la Federación de Hostelería, quienes creen que no se debería repercutir dicho suplemento al cliente, dado que por ahora el empresario no lo está pagando, aunque es una situación legal, “Allá cada cual con lo que quiera cobrar en su establecimiento”, ha dicho Alfayate.

Eso si, desde la Asociación han asegurado que la medida de NO pagar la tasa de terraza “no beneficia a todos los hosteleros” y que es una medida que el Ayuntamiento ha puesto por su cuenta y riesgo, y sin “hablar con ellos”.

Creen que sería mejor modificar la ordenanza.

Han recordado que las terrazas en Ávila pueden abrir en verano hasta las 1:30 horas pero que tienen que cerrar a las 10:00 de la noche en invierno (a partir del 31 octubre). Dicen, es “importante” modificar la ordenanza para “cambiar este horario”, tal y como ha explicado a COPE Fernando Alfayate.

Desde la Federación de Hostelería han solicitado más comunicación con el Ayuntamiento de Ávila para poder abordar con "comunicación directa" todas estas cuestiones.