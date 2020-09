Por Ávila y C's sacan adelante las Ordenanzas de 2021 sin el apoyo de la oposición

El pleno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado las ordenanzas fiscales para el año que viene, como era previsible, con los votos a favor de Por Ávila y sus socios de gobierno de Ciudadanos y el voto en contra de la oposición: Partido Popular y Partido Socialista.

La teniente de alcalde de Hacienda, Ángela García, ha destacado que se trata de unas ordenanzas “enfocadas a la generación de empleo y la reactivación económica de la ciudad”. García ha justificado la presión fiscal “en la falta de margen” por la herencia recibida.

José Ramón Budiño, portavoz del Equipo de Gobierno, ha defendido que se trata de unas ordenanzas “ajustadas a la realidad actual”.

En cuanto a las enmiendas no aceptadas a la oposición ( Por Ávila no ha aceptado ninguna de las presentadas por el PP) Budiño ha indicado que ha sido bien, “porque no tenían encaje jurídico o porque no encajaban en la realidad económica del Ayuntamiento”.

La portavoz del Partido Popular Sonsoles Sánchez-Reyes, ha calificado de “grave error” no bajar los impuestos y las tasas a los ciudadanos “en este año tan difícil”. Para la popular este proyecto “es un corta pega de los del año pasado” que, asegura, “ya eran malos de solemnidad”. Si las ordenanzas de 2019 fueron “las del hachazo”, para Sánchez-Reyes las de 2020 son “una pala para enterrar Ávila”.

Sonsoles Sánchez-Reyes ha asegurado que “no podemos ponernos una venda en los ojos y mantener la carga impositiva”, porque “eso es no querer adaptarse a la realidad”. La popular ha criticado además que las bonificaciones sólo sean para las empresas que vienen de fuera.

Por su parte la portavoz del Partido Socialista, Yolanda Vázquez, ha lamentado que el Equipo de Gobierno se ampare siembre en la herencia recibida y ha recordado a la formación amarilla que “aunque las finanzas estén mal también hay que saber gobernar en las duras”.

Vázquez ha destacado que Por Ávila y Ciudadanos estén “todo el día en modo plañideras” y les ha acusado de “decir medias verdades” recordándoles que parte de los gastos extras que está generando la pandemia serán financiados por otras administraciones.

Carlos López, portavoz de Ciudadanos, ha calificado las enmiendas de la oposición como “un brindis al sol”, asegurando que el Consistorio “no puede bajar el IBI”.

Para López las ordenanzas diseñadas por Por Ávila y Ciudadanos “son unas ordenanzas sociales en las que se ha tenido en cuenta la nueva realidad económica” de la ciudad.