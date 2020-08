La Policía Nacional “aún” no multa a los fumadores, la Policía Local si

La Policía Nacional está en “fase pedagógica” pero la Policía Local comenzará a proponer sanciones, tal y como ha explicado el alcalde esta mañana.

Hoy en Acción Preventiva de COPE Ávila, el portavoz de la Policía Nacional en Ávila, Pedro Cereceda ha explicado que en estos momentos están en “fase pedagógica” para que la gente conozca la norma y al ser de tan reciente aprobación las multas.

Recuerdo, NO se puede fumar en las terrazas y en la calle solo se puede encender un cigarrillo si hay 2 metros de separación inter-personal.

La Policía Nacional está dando un “margen para que la población se vaya sensibilizando en que tienen que respetar la distancia de dos metros”. (Escuchar audio).

Por su parte, el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha anunciado que la Policía Local empezará a multar "porque así lo dice la ley" y porque "nos estamos jugando la salud de todos" (Escuchar audio).

Esta medida también va dirigida a los “vapeadores” y a las “cachimbas”.

Donde si están multando tanto Policía Nacional como Policía Local es en los botellones, el objetivo es sensibilizar a los jóvenes de que si beben en la calle corren el riesgo de contagiarse de coronavirus y llevar la enfermedad a casa.

Recordamos que el fin de semana se han propuesto 25 denuncias en el operativo de control de Ocio Nocturno.

La Orden ministerial declara una serie de actuaciones coordinadas, que en materia de consumo de tabaco y asimilados refleja que "no se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados. En este sentido, las comunidades autónomas y ayuntamientos aplicarán las sanciones correspondientes".

En cuanto a consumo de alcohol no autorizado en vía pública se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no permitidas en la vía pública.

En lo referido a establecimientos de hostelería, restauración y terrazas deberá garantizarse una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de diez personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.

Se establece como horario de cierre de los establecimientos la una de la madrugada como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de la medianoche. En el caso del ocio nocturno, se recoge la obligación de cierre total: "Se acuerda el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo".