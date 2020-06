Pablo Casado apoya la reivindicación de más trenes para Ávila

El presidente del PP, Pablo Casado, ha mostrado su apoyo a la reivindicación de más trenes para Ávila en el transcurso de su intervención telemática en la Junta Provincial del PP en Ávila: "me parece bien que se mantenganlos servicios, pero me atrevería a decir que se mejoren que era lo que quería el Partido Popular, ahora que al PSOE no se le oye tanto". Casado también pidió apoyo para el proyecto de las Cogotas para la mejora del suministro de agua, que ya contó con el respando del anterior ejecutivo y de las administraciones regional y local.

Pablo Casado, que ya se encuentra en su domicilio en Las Navas del Marqués, calificó como un acierto la firma del Pacto para la Reconstrucción alcanzado en Castilla y León.

El presidente del PP también mostró su disposición a comenzar el curso político un año más en Ávila a principios de septiembre.