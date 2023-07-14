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    Elecciones 23 julio

    NUEVO LISTADO DE MESAS ELECTORALES EN AVILA

    Consulta aquí si te ha tocado ser mesa electoral en el segundo sorteo realizado en el Ayuntamiento de Ávila

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    Ayto ÁvilaCOPE ÁvilaÁvila

    Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:44

    NUEVO LISTADO DE MESAS ELECTORALES EN AVILA, SORTEO DEL 14 DE JULIO


    • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN

    DIRECCIÓN: CALLE MEDICO FERNANDO TOME 1

    PRESIDENTE/A LOPEZ BLAZQUEZ CIRILO

    1 VOCAL MARTINEZ GARCIA PEDRO LUIS

    2º VOCAL MARTIN MANZANO ZAIDA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MORA FERNANDEZ DE ROCIO

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PARRA JIMENEZ SUSANA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ RILO MIGUEL ANGEL

    1 VOCAL 2º SUPLENTE ORTEGO MARTIN ARTURO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA

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    2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ LOPEZ JAVIER

    DIST: 02 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 685


    • COLEGIO: COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCIÓN DENUESTRA SEÑORA


    DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1

    PRESIDENTE/A BUDIÑO CARBALLO ANTONIO

    1 VOCAL BLANCO ALVAREZ LAURA MARIA

    2º VOCAL BAREA MONTES MARIA ISABEL

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANDEZ SANCHEZ CAROLA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GONZALEZ VEGA POMAR ENRIQUE JAVIER

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ RODERO SONSOLES ARACELI

    1 VOCAL 2º SUPLENTE GONZALEZ SAN SEGUNDO ALVARO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE BULLIDO JIMENEZ MARIA VICTORIA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE CRUZ DE LA SAEZ FRANCISCO JAVIER

    DIST: 02 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 641


    • COLEGIO: COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCIÓN DENUESTRA SEÑORA


    DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1

    PRESIDENTE/A SAINZ GRANDE ANA

    1 VOCAL SERVATE DIAZ MARIA MONTSERRAT

    2º VOCAL MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PRIETO PECOS MANUELA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PORTUGAL LOPEZ RICARDO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE SUAREZ FERNANDEZ ANA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN NAJERA MARIA DOLORES

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE TORO DE ESTEBAN ADRIANA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MUÑOZ DIAZ CARLOS

    DIST: 02 SECC: 002 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 881


    • COLEGIO: INSTITUTO ISABEL DE CASTILLA


    DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4

    PRESIDENTE/A MARTIN GUTIERREZ MARIA

    1 VOCAL CABANYES CORDERO M. DEL MAR

    2º VOCAL SANCHEZ SEGOVIA BARBARA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCINUÑO GARCIA PABLO

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE DELGADO SUAREZ LAURA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ GARCIA SUSANA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE PINTO SAN SEGUNDO NATALIA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE CARRERA LOPEZ MARIA PURIFICACION

    2º VOCAL 2º SUPLENTE ALMARZA RIO DEL ROBERTO

    DIST: 03 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 600


    • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO LA ENCARNACION

    DIRECCIÓN: CALLE ZAMORA 20


    PRESIDENTE/A MUÑOZ FERNANDO DE MARIA

    1 VOCAL YAÑEZ JIMENEZ M CONSUELO

    2º VOCAL SAN SEGUNDO SANCHEZ MERCEDES

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN ESTEVEZ MARIA CARMEN

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANTURINO YAÑEZ BEATRIZ TERESA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE POZO DEL MONTERO ALBERTO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE RODERO LOPEZ M. CARMEN

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE QUILES MEDINA JUAN ANTONIO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ SASTRE ELIAS

    DIST: 05 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 664


    • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA ANA


    DIRECCIÓN: CALLE SAN JOAQUIN 2

    PRESIDENTE/A ALVAREZ RODRIGUEZ M. CRUZ

    1 VOCAL BURGUILLO SANCHEZ LAURA

    2º VOCAL GARCIA GOMEZ MARIA SOLEDAD

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE FUENTE DE LA SANCHEZ MARIA CRISTINA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ANTOLIN FUENTE DE LA ANGEL

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE JUAN DE ESCRIBANO JORGE

    1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA ALVAREZ ANTONIO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE ALLENDE ORTEGA MARIA ESTHER

    2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ MARTIN LUIS CARLOS

    DIST: 05 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 887


    • COLEGIO: INSTITUTO ISABEL DE CASTILLA


    DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4

    PRESIDENTE/A VELAZQUEZ JIMENEZ LUCIANO FERNANDO

    1 VOCAL DIAZ HERRERO MARIO

    2º VOCAL JIMENEZ GONZALEZ MARIA ADORACION

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LOPEZ SANCHEZ M. PURIFICACION

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE DOMINGUEZ OTERO ALICIA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE ORTEGA ALVAREZ MARIA CRISTINA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE GIL MARTIN FRANCISCO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE BAÑEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE RUIZ MARTIN PABLO

    DIST: 06 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 688


    • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO REINA FABIOLA


    DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16

    PRESIDENTE/A ALVAREZ LLAMAS ALICIA

    1 VOCAL CORDIDO GARCIA OTILIA

    2º VOCAL GARCIA MENDOZA ANA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ CABRERA FERNANDO

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HERRERO VALERO MANUEL FRANCISCO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE DURAN CASO DEL MARTA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE CASTAÑO TRUJILLO MARIA GLORIA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE ACEÑA AGUILERA MARTA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GUIO MANRIQUE MARIA LUISA

    DIST: 06 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 659


    • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO REINA FABIOLA


    DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16

    PRESIDENTE/A SANCHEZ CONDE CARLOS SANTOS

    1 VOCAL MARTIN HUERTA LORENA

    2º VOCAL MARTIN GUTIERREZ LAURA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE NIETO MUÑOZ M CARMEN PATRICIA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE LOPEZ BARRINSO RAFAEL

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE TABORDA PULGARIN ANA MILENA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ LOPEZ RUBEN TIMOTEO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE MIRASIERRAS SENOVILLA BEATRIZ

    2º VOCAL 2º SUPLENTE PULIDO GONZALEZ PATRICIA

    DIST: 06 SECC: 010 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 736


    • COLEGIO: EDIFICIO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO


    DIRECCIÓN: PASEO DON CARMELO S/N

    PRESIDENTE/A JUSTO NIETO RAQUEL VIOLETA

    1 VOCAL JIMENEZ VERDU ARTURO

    2º VOCAL GARCIA IGLESIA DE LA LUIS JOSE

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MORENO TEJEDOR ALBA MARIA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA PEDRAZ ALFONSO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ ENCINAR LUIS

    1 VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ SAEZ ANDRES

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ FERNANDEZ M. JESUS

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MUÑOZ PLAZA MARIA PILAR


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