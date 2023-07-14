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Elecciones 23 julio
Ayto ÁvilaCOPE ÁvilaÁvila
Tiempo de lectura: 3'
Actualizado 13:44
NUEVO LISTADO DE MESAS ELECTORALES EN AVILA, SORTEO DEL 14 DE JULIO
DIRECCIÓN: CALLE MEDICO FERNANDO TOME 1
PRESIDENTE/A LOPEZ BLAZQUEZ CIRILO
1 VOCAL MARTINEZ GARCIA PEDRO LUIS
2º VOCAL MARTIN MANZANO ZAIDA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MORA FERNANDEZ DE ROCIO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PARRA JIMENEZ SUSANA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ RILO MIGUEL ANGEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE ORTEGO MARTIN ARTURO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ LOPEZ JAVIER
DIST: 02 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 685
DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1
PRESIDENTE/A BUDIÑO CARBALLO ANTONIO
1 VOCAL BLANCO ALVAREZ LAURA MARIA
2º VOCAL BAREA MONTES MARIA ISABEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANDEZ SANCHEZ CAROLA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GONZALEZ VEGA POMAR ENRIQUE JAVIER
1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ RODERO SONSOLES ARACELI
1 VOCAL 2º SUPLENTE GONZALEZ SAN SEGUNDO ALVARO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE BULLIDO JIMENEZ MARIA VICTORIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE CRUZ DE LA SAEZ FRANCISCO JAVIER
DIST: 02 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 641
DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1
PRESIDENTE/A SAINZ GRANDE ANA
1 VOCAL SERVATE DIAZ MARIA MONTSERRAT
2º VOCAL MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PRIETO PECOS MANUELA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PORTUGAL LOPEZ RICARDO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE SUAREZ FERNANDEZ ANA
1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN NAJERA MARIA DOLORES
2º VOCAL 1 er SUPLENTE TORO DE ESTEBAN ADRIANA
2º VOCAL 2º SUPLENTE MUÑOZ DIAZ CARLOS
DIST: 02 SECC: 002 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 881
DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4
PRESIDENTE/A MARTIN GUTIERREZ MARIA
1 VOCAL CABANYES CORDERO M. DEL MAR
2º VOCAL SANCHEZ SEGOVIA BARBARA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCINUÑO GARCIA PABLO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE DELGADO SUAREZ LAURA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ GARCIA SUSANA
1 VOCAL 2º SUPLENTE PINTO SAN SEGUNDO NATALIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE CARRERA LOPEZ MARIA PURIFICACION
2º VOCAL 2º SUPLENTE ALMARZA RIO DEL ROBERTO
DIST: 03 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 600
DIRECCIÓN: CALLE ZAMORA 20
PRESIDENTE/A MUÑOZ FERNANDO DE MARIA
1 VOCAL YAÑEZ JIMENEZ M CONSUELO
2º VOCAL SAN SEGUNDO SANCHEZ MERCEDES
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN ESTEVEZ MARIA CARMEN
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANTURINO YAÑEZ BEATRIZ TERESA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE POZO DEL MONTERO ALBERTO
1 VOCAL 2º SUPLENTE RODERO LOPEZ M. CARMEN
2º VOCAL 1 er SUPLENTE QUILES MEDINA JUAN ANTONIO
2º VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ SASTRE ELIAS
DIST: 05 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 664
DIRECCIÓN: CALLE SAN JOAQUIN 2
PRESIDENTE/A ALVAREZ RODRIGUEZ M. CRUZ
1 VOCAL BURGUILLO SANCHEZ LAURA
2º VOCAL GARCIA GOMEZ MARIA SOLEDAD
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE FUENTE DE LA SANCHEZ MARIA CRISTINA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ANTOLIN FUENTE DE LA ANGEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JUAN DE ESCRIBANO JORGE
1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA ALVAREZ ANTONIO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE ALLENDE ORTEGA MARIA ESTHER
2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ MARTIN LUIS CARLOS
DIST: 05 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 887
DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4
PRESIDENTE/A VELAZQUEZ JIMENEZ LUCIANO FERNANDO
1 VOCAL DIAZ HERRERO MARIO
2º VOCAL JIMENEZ GONZALEZ MARIA ADORACION
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LOPEZ SANCHEZ M. PURIFICACION
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE DOMINGUEZ OTERO ALICIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE ORTEGA ALVAREZ MARIA CRISTINA
1 VOCAL 2º SUPLENTE GIL MARTIN FRANCISCO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE BAÑEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO
2º VOCAL 2º SUPLENTE RUIZ MARTIN PABLO
DIST: 06 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 688
DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16
PRESIDENTE/A ALVAREZ LLAMAS ALICIA
1 VOCAL CORDIDO GARCIA OTILIA
2º VOCAL GARCIA MENDOZA ANA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ CABRERA FERNANDO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HERRERO VALERO MANUEL FRANCISCO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE DURAN CASO DEL MARTA
1 VOCAL 2º SUPLENTE CASTAÑO TRUJILLO MARIA GLORIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE ACEÑA AGUILERA MARTA
2º VOCAL 2º SUPLENTE GUIO MANRIQUE MARIA LUISA
DIST: 06 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 659
DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16
PRESIDENTE/A SANCHEZ CONDE CARLOS SANTOS
1 VOCAL MARTIN HUERTA LORENA
2º VOCAL MARTIN GUTIERREZ LAURA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE NIETO MUÑOZ M CARMEN PATRICIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE LOPEZ BARRINSO RAFAEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE TABORDA PULGARIN ANA MILENA
1 VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ LOPEZ RUBEN TIMOTEO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MIRASIERRAS SENOVILLA BEATRIZ
2º VOCAL 2º SUPLENTE PULIDO GONZALEZ PATRICIA
DIST: 06 SECC: 010 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 736
DIRECCIÓN: PASEO DON CARMELO S/N
PRESIDENTE/A JUSTO NIETO RAQUEL VIOLETA
1 VOCAL JIMENEZ VERDU ARTURO
2º VOCAL GARCIA IGLESIA DE LA LUIS JOSE
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MORENO TEJEDOR ALBA MARIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA PEDRAZ ALFONSO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ ENCINAR LUIS
1 VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ SAEZ ANDRES
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ FERNANDEZ M. JESUS
2º VOCAL 2º SUPLENTE MUÑOZ PLAZA MARIA PILAR
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